Abel: "El Recreativo no está en su mejor momento, pero tiene un potencial enorme"

Abel Gómez, entrenador del Atlético Sanluqueño, confía en sacar un resultado positivo en Huelva para cortar la mala trayectoria del equipo y ganar tranquilidad.

El conjunto gaditano viene de perder en casa con el Marbella (1-2): “El equipo compitió muy bien ante el líder y en muchas fases trabajamos bien; lo dio todo pero dos errores nos penalizan y volvemos a perder cuando merecimos más”.

La semana de trabajo “ha sido buena, intentando recuperar jugadores y preparando el partido del domingo ante un rival que, a pesar de que no está en su mejor momento, tiene un potencial enorme, con muy buenos jugadores. Será un partido difícil”.

El central José es baja, al igual que Dani Güiza. “Durante la semana hemos hecho cosas y ya veremos qué once podemos sacar. Hemos trabajado lo que queremos ser como equipo, lo que queremos plasmar, y a partir de ahí veremos cómo está la plantilla y la posible alineación. Hay jugadores con problemas físicos, pero buscaremos lo mejor”.

El conjunto onubense y el Sanluqueño son dos equipos necesitados de puntos y en teoría, el empate no le viene bien a ninguno: “Cuando se plantea un partido no se quiere empatar; vamos a ganar, no nos queda otra; los dos equipos llevamos una racha negativa, pero nosotros estamos dentro del objetivo que es intentar salvar la categoría; el objetivo de ellos no era este, sino pelear por los puestos de arriba, de ascenso, por eso tienen la plantilla que tienen, pero como todos sabemos, la Segunda B es complicada y ellos no han sido capaces de hacer las cosas como esperaban, pero tienen un potencial enorme, grandes jugadores, de otra categoría y si tienen el día bueno te pueden crear muchos problemas”, destaca Abel Gómez.

Tenemos que estar concentrados en los pequeños detalles, que es lo que nos está haciendo perder los partidos"

El técnico espera que su equipo no cometa errores, porque “el equipo a nivel defensivo concede poco; tenemos que estar concentrados en los pequeños detalles que es lo que nos está haciendo perder los partidos, pero a nivel defensivo el equipo está sólido”.

La lesión de Mario Abenza “es una microrrotura que le permite hacer algunas cosas y otras no; hay que esperar a ver las sensaciones que tiene, mientras Álex Cruz y Álex Geijo están en la última fase de recuperación y ojalá los tengamos pronto con el equipo y en poco tiempo seamos más jugadores y tenga más variantes”, asegura.

El Sanluqueño no estará solo, puesto que habrá aficionados respaldando al equipo: “Vamos a un estadio bonito, contra un equipo histórico, y es un buen día para demostrar que somos un equipo que puede dar guerra, podemos hacer un buen partido y ojalá podamos brindar una victoria a nuestra afición”.