La vuelta al cole nunca fue tan polémica en El Campillo

"Así ha quedado el paso de peatones que da acceso al CEIP La Rábida de nuestro municipio con el efecto óptico que desprende esta obra de los artistas locales Miguel Ángel Pérez y Juan Díaz Patricio. Es pintura, pero parece que las líneas levitan sobre el suelo. Un enorme trabajo". Así continúa la publicación en la red social por parte del Consistorio que se ha hecho viral en apenas dos días puesto que en estos momentos cuenta con más de 11.000 me gusta, más de 2.200 personas han compartido la publicación, mientras que más de 700 personas han dejado un comentario en la misma.

"Es impresionante, pero a causa de ese efecto puede producir algún que otro caos. Yo sin ir mas lejos veo eso y doy marcha atrás porque parece que sean pilones y no puedo pasar", comenta un usuario de la red social. "Es genial como obra de Arte...Operativo para el ciudadano, tengo mis dudas", señala otra persona.

En este sentido el debate se ha generado porque según apunta un usuario:, por lo cual, el conductor no tiene obligación de ceder el paso al peatón, y mucho menos parar. Estando en la puerta de un colegio yo le daría una vuelta a la idea. Como arte sí es bonito, como funcional no". Mientras que otro usuario argumenta la teoría: "Muy bonito pero técnicamente es ilegal ya que de acuerdo con el Reglamento General de Circulación vigente en España, se define un paso de peatones como «Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles paso. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas.» (Art. 168 c). Y aquí además de pintura blanca hay pintura gris y negra".