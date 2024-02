El vídeo viral de la foca que apareció desorientada en la playa de Matalascañas

Quienes madrugaron este domingo para pasear junto a la orilla en la playa de Matalascañas se encontraron una sorpresa que no sospechaban antes de salir a caminar. Una foca desorientada estaba en plena arena, tratando de volver al mar.

El ejemplar sería una foca gris, impropia de estas latitudes tan al sur, que habría llegado hasta la costa de Huelva perdida desde los mares del norte. Se encontraba en aparente buen estado y trataba de volver al mar para seguir su rumbo hacia aguas más frías.

La escena fue grabada en vídeo por los paseantes y publicada posteriormente en redes sociales por el perfil Pleamar Pesca el mismo domingo, y este lunes por Pesca Huelva. Días después del curioso hallazgo, el vídeo continúa haciéndose viral en redes sociales y no es para menos. No resulta nada común ver tan particular imagen por las playas onubenses.

Las focas grises son propias del océano Atlántico pero mucho más al norte, junto a las costas escandinavas, británicas e irlandesas, además de Islandia y Canadá. Rara vez pueden verse en España, y en cualquier caso, mucho más extraño es encontrarlas al sur, aunque ésta no es la primera ocasión en Huelva.

Hace justo dos años, también en febrero, en 2022, se encontró también en la misma zona otro ejemplar vivo de foca gris que fue detectado por Agentes de Medio Ambiente. Como también se apreció en el vídeo grabado entonces, acabó con final feliz, volviendo por sus propios medios al agua.