Un vecino reclama una nueva silla de ruedas “para no estar dos años en la cama”

Un vecino de Punta Umbría con discapacidad en ambas piernas, Jesús Bartolomé Pérez (de 48 años), mostró su temor por tener que estar "postrado" en una cama durante los próximos dos años y medio, ya que según denunció públicamente, no se le quiere "prescribir" una silla de ruedas valorada en más de 5.000 euros por parte del Servicio Andaluz de Salud, después de caerse "accidentalmente" con la que tenía a la ría de dicha localidad desde el Muelle de las Canoas.

Según relató a Huelva Información el propio vecino puntaumbrieño, su "calvario" se inició el pasado día 6 de diciembre de 2018, coincidiendo con el Día de la Constitución, cuando debido al "mal estado" de los neumáticos de la silla de ruedas que le había sido "prescrita" solo siete meses antes, se cayó al agua desde el muelle tras resbalar en una frenada, teniendo que ser rescatado por varias personas dada su "imposibilidad" para nadar.

Asegura que "con solo cinco meses la silla empezó a fallar" y que los neumáticos "estaban desgastados", motivo por el que resbaló y cayó "de forma accidental" a la ría, donde incluso una de las personas que lo rescató "tuvo que tirarse para sacarme, mientras que otra esperó en al pantalán para subirme al muelle".

Tras dicho percance asegura que él y su madre se pasaron "dos meses" telefoneando a la ortopedia "sin que nadie me cogiese el teléfono", tras lo que se puso en contacto con una asociación de discapacitados de Huelva "que medió" para que se le atendiera y se llevasen la silla de ruedas para su reparación. Igualmente señala que la ortopedia se comprometió a tenerla arreglada "en unos diez días", pero que finalmente "me la devolvieron al mes y pico sin arreglar. Sólo la limpiaron".

La Delegación de Salud sostiene que le fueron prescritas sendas sillas en abril y marzo

Por todo ello reclama que se le "prescriba" una nueva silla de ruedas eléctrica, a lo cual asegura que "se niegan desde la Junta de Andalucía", todo ello "a pesar de las recomendaciones del enfermero de enlace", ya que "de no ser así, me veo postrado en la cama durante los dos años y medio próximos", tiempo que calcula "debe transcurrir para que me pueda ser indicada una nueva silla de ruedas eléctrica".

Por otra parte afirma que carece de recursos para comprar por su cuenta una silla de ruedas eléctrica valorada en más de 5.000 euros, al tiempo que asegura que lo único que desea es "poder disfrutar de mi playa y de mi ría, ver el mar, pasear, despejarme y respirar aire fresco", lo cual para él no es ya solo una "necesidad psicológica", sino "también fisiológica porque padezco numerosas enfermedades y dolencias".

En la situación en que se encuentra, concluye, "solo puedo ver la calle desde mi ventana", ya que "con la silla de ruedas manual de la que dispongo actualmente me resulta imposible moverme ya que también tengo operados los brazos y no tengo fuerzas en ellos para moverla".

Fuentes de la Delegación territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva han señalado a Huelva Información, en relación a este caso, que el 9 de febrero de 2018 se prescribió en el hospital Juan Ramón Jiménez a Jesús Bartolomé Pérez una silla de rueda eléctrica, a lo que añaden que "según la normativa del manual de prescripción de prestaciones ortoprotésicas, este tipo de dispositivos, si procede a juicio de los facultativos, se renuevan cada tres años" y que "las ortopedias suministradoras los entregan con un plazo de 24 meses de garantía de reposición".

Las mismas fuentes señalan que el 5 de abril de ese mismo año se prescribió a esta misma persona otra silla de ruedas, aunque manual, y que el 21 de marzo de este mismo año le fue prescrita otra del mismo tipo que la anterior. En este sentido indican que la Delegación de Salud "ha prescrito a este usuario los recursos que ha precisado, y en lo que no puede entrar la administración es en el uso inadecuado que se haga de ellos" ya que "los recursos son los que son y tienen un coste para todos los contribuyentes".