Una vecina de Niebla sufre desde hace 30 años la falta de agua potable

Esta vecina se agarra a un antecedente ocurrido en una zona de León . La familia en cuestión vivía a un kilómetro de la torre de agua potable, pero el Consistorio leonés les negaba el acceso a la misma. No obstante, tras la celebración de un juicio, estos vecinos ganaron y consiguieron el abastecimiento del agua previo pago del 90% del coste de la instalación. “Aunque haya sucedido en otra comunidad autónoma, me baso en este caso para intentar conseguir lo mismo”, explica María.

María Nemesia alude al catastro que paga desde hace 30 años en el Ayuntamiento de Niebla, por lo que por ley “me correspondería agua potable”. Sin embargo, es sabedora de que la toma de agua del municipio iliplense se ubica a 6.5 kilómetros de su hogar, por lo que “entiendo que Niebla no me facilite el agua”.

En este sentido, la petición que esta vecina hace al Ayuntamiento de Beas, el pueblo más cercano a su casa, aunque no resulte ser el municipio al que pertenece, es que le dejen engancharse a una toma de agua que se encuentra a 173 metros de su vivienda. “Yo no pido que me cubran los costes, yo me haría cargo de la instalación, pues sé que por ley solo podrían subvencionarme el 10% del total”, apunta María. Además, añade que “yo me encargaría del 100% de los costes, lo único que quiero es poder acceder a la toma de agua”.

La afectada tuvo ya una lucha para conseguir luz

La guerra en la que se está viendo envuelta para poder acceder a la toma de agua potable no es la primera pugna que tiene esta vecina con los ayuntamientos para la instalación de un bien básico. Poco antes de los 90, María Nemesia no tenía luz y pidió conectarse a la toma que se ubicaba a la mitad de la primera calle de Candón, “asumiendo, claro está, el coste de la instalación”. Recuerda, así , que fue gracias a Huelva Información que pudo tener finalmente luz, pues había estado “sufriendo chantajes del que era por aquel entonces alcalde de Candón”. En la noticia que sacó este diario se daba voz a una María que apuntaba que “el alcalde pedáneo me decía que si no dejaba que se hiciera motocross en mi parcela, él no permitirá que se realicen tres prospecciones que los técnicos tienen que efectuar para instalar postes de electricidad, de la cual he abonado el 50% de su coste”.