Los últimos temporales en Huelva dañan casi 3.500 parcelas agrícolas

Los seguidos temporales que comenzaron el 24 de enero han traído grandes rachas de viento y fuertes lluvias que han causado numerosos daños en las plantaciones de la provincia de Huelva. La aseguradora Agroseguro ha recibido partes de siniestros de diversa consideración de 312 explotaciones aseguradas de fresón, fresa, frambuesa y arándano situadas en los municipios de Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto...

Desde la aseguradora aseguran que el cómputo total es de casi 3.500 parcelas declaradas con siniestro. Todas ellas han reportado daños en sus instalaciones, y de ese total, algo más de 1.900 parcelas también han reportado daños en los cultivos. Alrededor de 24 peritos colaboradores con la entidad están evaluando los daños registrados tanto en la producción como en las instalaciones, para agilizar todo lo posible los trabajos de evaluación de daños y para facilitar a los productores que los trabajos de reparación de sus instalaciones se puedan realizar a la mayor brevedad posible de cara a próximas tormentas que se pudieran registrar. Hasta la zona también se han desplazado técnicos de la dirección territorial de Agroseguro en Andalucía para apoyar y coordinar las tareas de evaluación de daños.

Los riesgos y siniestros provocados por la lluvia e inundación, viento, pedrisco, así como los daños en instalaciones están incluidos dentro de las coberturas de la línea de seguro de fresón y frutos rojos, que cuenta, además, con una implantación elevada, cercana al 70%. Además, entre aquellos productores con póliza de seguro, la garantía adicional que cubre los daños sufridos por las instalaciones se suscribe de manera muy generalizada

El pasado 2025 la empresa abonó algo más de 5 millones de euros en indemnizaciones a los productores onubenses de fresón y frutos rojos, correspondiéndose más del 90% de las mismas a daños provocados por las graves tormentas de viento y pedrisco, e incluso numerosos tornados registrados en Huelva durante el pasado año. Desde la empresa aseguran que por el momento "es imposible cuantificar los daños e indemnizaciones causados por esta primera tormenta de 2026, serán elevados casi con total seguridad".