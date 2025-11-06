Tramitan 1.272 expedientes sancionadores por infracciones en fincas en Doñana desde 2018

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha tramitado, desde el año 2018 hasta la actualidad, 1.272 expedientes sancionadores por infracciones en explotaciones legales e ilegales en el Espacio Natural de Doñana (END) y su entorno.

Así se recoge en el último informe de avances del Marco de Actuaciones para Doñana de septiembre de 2025, para establecer el equilibrio ecológico de Doñana es fundamental centrar los esfuerzos en evitar la sobreexplotación de las masas de agua subterránea, ya que su recuperación solo será posible si no se añaden nuevas presiones al impacto del cambio climático.

Estos expedientes, precisa el documento, han tenido un impacto económico total de 14,2 millones de euros, que incluye tanto sanciones como la valoración de daños al dominio público hidráulico.

El control y vigilancia de extracciones que ha motivado esta actividad sancionadora se ha visto reforzada, desde 2023, con una herramienta alojada en la web de la CHG que permite a los titulares de derechos de uso privativo del agua registrar sus contadores volumétricos y cargar periódicamente las lecturas.

Un pozo clausurado en el entorno de Doñana. / José Manuel Vidal

Igualmente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) incorpora en este mismo sistema las lecturas obtenidas en sus labores de inspección y control. Con esto, la herramienta permite hacer balances, contrastar las extracciones con los volúmenes otorgados y correlacionar el dato con otros. Si bien esta herramienta se aplica en toda la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, es en zonas sensibles como el entorno de Doñana donde cobra especial importancia.

En cuanto al cierre de pozos en esas zonas sensibles, el informe precisa que desde el año 2019, la cifra manejada de captaciones irregulares para su sellado es 1.214. Se trata de captaciones denunciadas que fueron objeto de procedimientos sancionadores, algunos anteriores a la regularización de la zona regable del Fresno y zona regable del Condado.