La Junta trabaja en la adjudicación de la segunda fase del anillo hídrico de la sierra

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha afirmado este miércoles en el Parlamento andaluz que se está trabajando en la adjudicación de la segunda fase del anillo hídrico de la sierra de Huelva, toda vez que ha instado al PSOE a que pida los sondeos "que son de titularidad municipal o supramunicipal", a la Diputación y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en última instancia.

A respuesta de una pregunta en comisión parlamentaria a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista relativa a abastecimiento de agua para la ciudadanía de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche la consejera ha mostrado su "sorpresa" porque el proyecto "se inició en 2004, no se aprobó hasta 2009 y estuvo en un cajón hasta la llegada del PP al Gobierno de Andalucía", toda vez que ha insistido en que se ha declarado de Interés de la Comunidad Autónoma" y el 10 de agosto "esta consejera colocó la primera piedra de la fase inicial".

Por ello, Crespo ha informado de que ya se está "gestionando la segunda fase y viendo los defectos aportados por Giahsa" y preparando la adjudicación de la misma.

No obstante, la consejera le ha preguntado al PSOE "si han pedido los sondeos, con los que se puede conseguir agua rápida hasta que las obras estén terminadas", ya que estos son "de competencia municipal o supramunicipal, es decir la Diputación de Huelva, siendo en última instancia el organismo de cuenca el competente en garantiza la disponibilidad de los recursos hídricos, que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", porque la Junta "ha hecho lo suyo, poner la primera piedra de la obra y seguir con el resto de fases".

Por su parte, durante su intervención, la parlamentaria socialista Ana María Romero ha explicado que la Sierra de Aracena y Picos de Aroche "están viviendo el infierno de la sequía, las restricciones y la falta de diligencia de la Junta como garante de auxilio y órgano competente para garantizar el agua".

La parlamentaria ha subrayado que "73 núcleos, 29 pueblos, 44 aldeas y 37.900 habitantes andaluces viven desde el verano del 2022 una situación cada vez más insostenible", ya que este año "se ha producido restricciones en 13 municipios de entre siete y nueve horas diarias, el 27 % de la población, y en estos momentos ocho municipios tienen cortes diarios de seis, siete y nueve horas diarias, afectando a 6.000 habitantes"

Además, ha criticado que para los ciudadanos de la sierra "el que se haya declarado de interés y se haya puesto la primera piedra no es solución para los cortes de agua", al tiempo que ha señalado que "han pasado dos años y solo se ha actuado en la primera fase del anillo hídrico que tendría que haber estado finalizada en 2018"

"Si aún no están comenzadas las obras de la segunda fase y de la tercera, no hay respuesta a la cuarta, que es la interconexión de los núcleos periféricos, y no hay prevista una fecha, llegamos a la conclusión de que los municipios que actualmente se encuentran con restricciones no tienen planteadas ninguna solución por la Junta de Andalucía", ha aseverado.

Por todo ello, la parlamentaria socialista ha pedido a la consejera que declare las obras del anillo hídrico de la sierra de Huelva de "emergencia y urgencia" porque "ya es tarde".

En este sentido, la consejera le ha interpelado reiterando que el Gobierno andaluz tras su declaración de interés procedió a su licitación" y que, por tanto, "no existen varitas mágicas".

"Esto requiere seriedad, una adjudicación de obras, una detrás de otra, lo más rápido que nos permita la ley, porque si hay un proyecto no se puede declarar de emergencia porque está establecido por la Administración", ha concluido.