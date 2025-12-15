Susto por un toro suelto en la carretera entre Moguer y Lucena del Puerto que obliga a detener el tráfico

Los conductores de la carretera entre Moguer y Lucena del Puerto se han llevado un gran susto este lunes al encontrarse con un toro suelto en la calzada. El animal ha aparecido en "plena curva", según ha denunciado en sus redes sociales Jose Antonio Cabrera Ramírez que ha advertido que "o nos tomamos en serio este tema o volverá a producirse un nuevo accidente en las carreteras onubenses". En el vídeo puede verse cómo el animal se pasea de un lado a otro de la carretera deteniendo el tráfico en ambos sentidos hasta que un hombre ha logrado, con ayuda de una vara, conseguir que el toro abandonase finalmente la carretera.

Por fortuna no se ha registrado ningún accidente por la presencia del animal en la carretera. Se desconoce si el toro es de alguna de las fincas que rodean la carretera y se ha podido encontrar al dueño. Este peculiar incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la peligrosidad de que el ganado y los equinos permanezcan sueltos en áreas cercanas a las carreteras onubenses ante la posibilidad de que ocurra algún accidente.