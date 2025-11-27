Susto en Almonte al quedar una niña atrapada entre el suelo y un columpio

Este miércoles por la tarde, sobre los 18:45, los diferentes cuerpos de emergencias recibieron un aviso por una menor que había quedado atrapado debajo del balancín de un columpio para personas con movilidad reducida en un parque infantil de Almonte. Ante la llamada de auxilio, que generó cierta preocupación por tratarse de un niño implicado, acudieron hasta el lugar parte del cuerpo del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, sanitarios —movilizados ante la posibilidad de que la niña pudiera presentar algún tipo de lesión—, y la Policía Local del municipio.

El pie del menor que había quedado atrapado. / Policia Local de Almonte

Los hechos tuvieron lugar en el Parque Municipal Alcalde Mojarro cuando el niño, que se encontraba jugando en el la zona de juegos infantiles, colocó el pie bajo el balancín, quedando este atrapado y sin posibilidad de sacarlo por si mismo. Según la dinámica habitual en este tipo de intervenciones, los servicios de emergencia se desplazaron con rapidez para evitar que la situación se agravara y tuvieron que realizar el rescate ya de noche y con poca visibilidad. La niña tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios debido al atrapamiento sufrido.

La intervención se realizó con cuidado y precisión, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de rescates, lo que permitió que el incidente se resolviera de manera eficaz y sin sobresaltos. La actuación se desarrolló de forma pausada y permitió cerrar el incidente sin mayores consecuencias.