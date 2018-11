Tiempo de setas en la Sierra de Aracena

Consejos básicos para novatos en la búsqueda campestre de setas

A la hora de recolectar setas, la asociación Amanita recomienda que en el equipo se lleve una cesta hecha con materiales naturales, y nunca una bolsa de plástico. Son habituales las de mimbre y también las de vareta de olivo, de gran tradición. No debe además olvidarse una navaja con la que poder separar de un corte limpio la seta de su base, o micelo, para dejarlo intacto y permitir que los ejemplares puedan reproducirse. Otro de los consejos hace referencia a que la extracción de las setas se realice en su etapa adulta; es decir, cuando ya se encuentran en el exterior y abiertas. De esta forma, se han desarrollado ya todas las características del hongo y será más fácil poderlo diferenciar de especies que no son comestibles, o incluso que son de gran toxicidad y que, sin embargo, guardan un gran parecido con las que sí se consumen habitualmente. En el caso de personas que no estén familiarizadas con la recolección de hongos, es aconsejable acudir a gente experta conocida o recurrir a asociaciones micológicas para asegurarse que se recolectan sólo setas comestibles. También es útil consultar con habitantes del campo en cada zona. “Y en todos los casos, ante la menor duda, mejor abstenerse”, advierten desde la sociedad Amanita.