La sequía obliga a suspender el baño en la laguna de Cañaveral de León

El Ayuntamiento de Cañaveral de León ha dictado un bando por el que se decide la suspensión de la temporada de baño en la Laguna de la localidad. En la decisión tomada por el Consistorio local, ha pesado "la sequía que ha provocado que desde la primavera del año pasado no llegue agua a La Laguna, únicamente la poca lluvia caída prácticamente seca".

Ante esta situación, continúa el Ayuntamiento, "la única opción de llenar la Laguna es hacerlo mediante camiones cisternas o bombeando agua desde la población, cuya gestión tiene la (MAS) en base a la concesión a Giahsa, por lo que solicitamos a viabilidad sobre ambas opciones de abastecimiento". Desde la entidad concluyeron que "resulta recomendable preservar el uso exclusivo del Cañaveral (única fuente de captación no agotada) para consumo humano".

Por lo que se refiere a la opción de los camiones cisternas, "la MAS nos indica que el coste del servicio contratando una empresa externa, sería de 10.000 euros para unas necesidades de 1.000 metros cúbicos, aunque sabemos que superan los 1.300 metros cúbicos, por lo que solo el llenado de La Laguna supondría un coste al menos de 13.000 euros". A ello "habría que añadir los camiones cisternas para reponer el agua que se utiliza para el propio baño, el uso de la depuradora y el desplazamiento de los mismos, lo cual incrementaría el gasto para el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento".

Por todo ello, desde el Consistorio se hizo saber que "lamentemos comunicar que este año 2022 La Laguna no podrá estar disponible para el baño", a pesar de que se trata de una actividad "muy importante para nuestro pueblo, por las implicaciones de ocio y económicas que de ello se derivan. Sin embargo por encima de ello nuestra absoluta prioridad es que no tengamos cortes de suministro, que no falte agua en las casas del pueblo ni para el ganado. Confiamos que las lluvias regresen pronto para poner fin a la actual sequía, y que el próximo año podamos disfrutar con normalidad la temporada de baño en La Laguna".