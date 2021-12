El sector de los frutos rojos de Huelva busca alternativas al plástico

Las empresas consultadas manifiestan que, por el momento, no existe una alternativa viable, ni en lo práctico ni en lo económico , a los envases de plástico que se utilizan para la comercialización de los frutos rojos en cantidades por debajo del kilo, por otro lado, las más comunes en el circuito comercial general. Sí que confirman una tendencia general a la utilización de envases procedentes de plásticos reciclados, incluso biodegradables, y un interés general del sector por encontrar otras alternativas al plástico, aunque de momento las halladas no hayan satisfecho las expectativas bien en lo relativo a precios –habría que repercutir el coste del envase en el producto y eso, de cara al público general, es imposible-, o en la conservación de la fruta destinada a los circuitos comerciales generales. Cabe recordar que los frutos rojos son extremadamente delicados y precisan de envases específicamente diseñados para que puedan llegar al consumidor en perfecto estado tanto en lo relativo a su aspecto como a sus propiedades nutricionales.

El sector de los frutos rojos mantiene abierta no obstante una puerta a la esperanza. Quedan liberados los envases de aquellos alimentos “con riesgo de deterioro cuando se venden a granel” , en una lista que elaborará la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Hasta su publicación en el BOE no quedarán fijadas las exenciones a la regulación. Freshuelva espera que se considere a los frutos rojos exentos. No obstante, la incertidumbre es “muy grande” por la falta de información clara y de alternativas para poder cumplir con la regulación. “Creemos que podemos estar, pero nada es seguro”. Una de las cuestiones que sorprende a los productores es que hasta el momento el papel protagonista haya correspondido al Ministerio de Transición Ecológica, sin que haya tomado parte “el de Agricultura siendo el que debería marcar las pautas para las exenciones”.

Francia pone fecha de caducidad definitiva al plástico

Uno de los países que ya ha fijado un marco legal para aplicar a la nueva normativa europea de envases es Francia. Desde el 1 de enero de 2022 todos los alimentos que se vendan en el mercado minorista francés llevarán embalajes sin uso del plástico. No obstante, tendrán una moratoria de casi cuatro años hasta el 30 de junio de 2026 aquellos productos como fresas, frambuesas, moras, grosellas o kiwis que por sus características no tienen en estos momentos alternativas que faciliten su comercialización en plenas garantías. No obstante, a partir del 1 de julio de 2026 estará prohibido el plástico. Esto tendrá su efecto en todos los productores que exporten alimentos al mercado francés. Sea cual sea el marco legal del país de origen, no se admitirá plástico en Francia. En el caso del sector de los frutos rojos onubenses, el comercio con el país galo en fresas el segundo destino con un 14,2%; en frambuesas es el tercero con un 10,7%; en arándanos es el cuarto con un 4,1% y en moras es el segundo con un 12,9% del total.