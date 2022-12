“Estamos satisfechos de la cantidad de proyectos que hemos puesto en marcha”

Nos acercamos al municipio de Lepe para hacer balance de este último año con su alcalde, Juan Manuel González, cuando estamos inmersos en plenas celebraciones navideñas.

–¿Cómo están abordando estas fiestas el alcalde y la ciudad de Lepe?

–Con la Navidad en curso, en particular puedo decir que muy contento de seguir al frente de este magnífico pueblo, y, en cuanto a la ciudad, estas fiestas están siendo un gran éxito de público. Lepe sigue siendo el centro de la Navidad en nuestra comarca, las personas de los municipios vecinos nos visitan a diario para disfrutar de nuestras nevadas, nuestras actuaciones y espectáculos..., así que, entre los autóctonos y los visitantes, hacemos que la Navidad sea un año más multitudinaria. No nos ha tocado la lotería, pero tenemos muchas cosas de las que alegrarnos y de las que disfrutar. No hay más que ver la cara de los niños, que son los que nos transmiten la ilusión y la alegría.

–Parece que todo se va recuperando después de años difíciles como consecuencia de la pandemia.

–Sí, cierto. Parece mentira que hayamos atravesado una pandemia en el siglo XXI, que hayamos sufrido un duro golpe con los estragos que causó la DANA en Lepe, pero afortunadamente la normalidad se impone. De todo lo que hemos pasado me quedo con la palabra solidaridad; pero solidaridad de todos, de instituciones, personas... Reconducir las adversidades siempre es más fácil gracias a la ayuda, la colaboración y el trabajo de todos.

–¿Cómo resumiría el trabajo del Ayuntamiento de Lepe en este último año?

–Ahora mismo tenemos un equilibrio económico en el Ayuntamiento de Lepe que nos permite trabajar con mucha solvencia. Eso es indispensable antes de pensar en gastar y en realizar nuevas inversiones en el municipio. En este último periodo hemos desarrollado un ambicioso plan de asfaltado actuando, entre otras, en las dos entradas principales de Lepe (desde Huelva y desde Ayamonte), aunque también hemos actuado en muchas zonas de Lepe, La Antilla, Pinares. Tenemos comprometidos 600.000 euros para continuar estos trabajos en las principales calles de Lepe esta primavera. En otro ámbito, llevábamos trabajando diez años en conseguir la apertura de la residencia de mayores y lo hemos logrado. Lo importante no era abrirla, sino hacerla sostenible. Ahora tenemos un centro de estancia diurna con 16 plazas concertadas y en breve 43 nuevas camas en las inmediaciones del edificio. Pero sí hay algo de lo que sentirse satisfecho es de los numerosos proyectos que hemos sido capaces de poner en marcha.

–Y entre todos ellos, ¿cuáles destacaría?

–Uno de estos proyectos clave es la nueva ITV que se instalará en el Parque Industrial La Gravera de Lepe, que nos va a ahorrar muchos desplazamientos y por ende contaminación, así como descongestionará otras ITV de la provincia. Ya hemos cedido las parcelas y en estos momentos se están cumpliendo los plazos administrativos para que en 7 u 8 meses podamos ya contar con una ITV comarcal en la costa. Tenemos más de 15.000 vehículos circulando por Lepe todos los días, así que con esos datos ya se puede imaginar la necesidad que tenemos de esta infraestructura. Este último año hemos inaugurado nuevos parques en La Antilla; el último que se está instalando -el parque de La Flecha- pretende descongestionar la avenida Castilla para que la actividad se reparta y se diversifique a lo largo de este núcleo costero.Otro de nuestros proyectos estrella es el Museo al Aire Libre también en La Antilla, que recoge obras significativas de las ciudades españolas. Ya contamos con un trozo de la barandilla de La Concha de San Sebastián, una Menina de Madrid, ahora acabamos de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, que nos va a ceder una escultura de La Regadera, así como estamos en conversaciones avanzadas con los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla.

–La agricultura de Lepe sigue siendo pionera, pero la apuesta por el turismo en los últimos años también lo está siendo.

–Efectivamente, pronto tendremos una nueva edición de Fitur y siempre que vamos a Fitur vamos con la mochila cargada de proyectos; uno de ellos es este Museo al Aire Libre al que me he referido, pero este año vamos también ostentando la presidencia de la Mancomunidad Islantilla y la del Consorcio de la Costa Occidental de Huelva, así que nos volcaremos en ofrecer un producto completo que aglutine la rica oferta que tenemos en nuestra provincia y en la costa onubense en particular.

–En las últimas semanas han presentado el libro “Lepe y la ría del Piedras a lo largo de la historia” que ha sido una de sus grandes apuestas culturales.

–Así es, el proyecto del libro es un proyecto inmenso que nació casi por casualidad con la intención de poner en valor nuestra flecha de El Terrón, y rescatar la historia de los primeros asentamientos, de su actividad... A medida que Antonio Mira, el autor, avanzaba, nos iba interesando más porque es un trabajo minucioso, casi quirúrgico, que desglosa nuestro pasado desde la prehistoria hasta el siglo XIV.

–Una historia por la que han pasado y siguen pasando muchos pueblos.

–Esa historia es la que nos ha convertido en un pueblo acogedor. A día de hoy tenemos una ciudad muy diversa, 73 nacionalidades, 5.400 personas que proceden de otros países y eso quiere decir que la gente nos elige para vivir, que esta ciudad sigue siendo y es ejemplo de convivencia.

–Así que todo un ejemplo de espíritu navideño.

–Pues sí, como hablábamos al principio. Una Navidad multitudinaria, de celebraciones, de encuentros y de bienvenida conjunta a 2023.