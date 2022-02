El santuario de El Rocío renueva su sistema de iluminación exterior e interior

La Hermandad Matriz de Almonte ha dado a conocer uno de los proyectos que en estas semanas se llevan a cabo en el Santuario del Rocío, a pocos meses del regreso de la Virgen a su Ermita. Se trata de las actuaciones de mejoras en el alumbrado exterior de la ermita y también de la iluminación interior. Del coste de la renovación se hará cargo el Grupo Cecsa.

A la presentación en El Rocío de esta renovación han acudido el presidente de la Matriz, Santiago Padilla; el presidente de Cecsa, Sixto Marín Orta; el director general de la compañía de electricidad del Condado, Sixto Marín Aragón; y el director técnico, Carlos Botrán. Padilla ha agradecido a la empresa "su colaboración" dentro de estas actuaciones que se están llevando a cabo en el Santuario, de las que, ha señalado, "quizás la más visible ha sido la renovación de la cerámica exterior este pasado verano", después de asegurar que "son muchos los trabajos que se están llevando a cabo de limpieza y mejoras, en la casa de la Virgen, de cara a la primavera".

Por su parte, el CEO de la compañía de electricidad del Condado, Marín Orta, ha destacado que el Santuario de El Rocío es uno de los lugares "más emblemáticos de la provincia y de Andalucía", toda vez que ha remarcado que la empresa "sigue, de esta manera, con la línea de colaboración con la Hermandad Matriz, haciéndose cargo de la renovación del sistema de iluminación interior y exterior".

Unos trabajos que se va a encargar de realizar la empresa Iluminaciones Ilipa, "que cuenta con una amplia experiencia en la iluminación de Iglesias en toda la geografía nacional, entre ellas la exterior de la Parroquia de la Asunción de Almonte", así como "en museos como el Picasso de Málaga o el exterior del Arqueológico de Madrid y la Catedral Efímera de la Plaza Virgen del Rocío".

Los proyectores que iluminan el exterior del Santuario incorporarán lámparas de halogenuros metálicos y master colour de distintas potencias, sustituyendo a las que se encuentran agotadas o fundidas. De este modo, se sustituirán nueve lámparas de 1.000 vatios, once lámparas de 400 vatios, una lámpara de 250 vatios, cinco lámparas de 150 vatios y once lámparas de 70 vatios. Se prevé también completar la iluminación de la fachada lateral izquierda, la cual no estaba iluminada, con la instalación de dos nuevos proyectores led de 200 vatios que se ubicarán en la casa de la Hermandad de Moguer.

En el interior del Santuario se colocará una nueva iluminación led en las bóvedas laterales, cúpula central, bóveda del coro y en las vidrieras de la nave del crucero, así como la sustitución de nuevos proyectores de las cornisas.