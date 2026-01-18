El Rey Felipe VI vuelve a La Rábida con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra

El Rey Felipe VI vuelve a La Rábida con motivo del centenario del vuelo de Plus Ultra. Casa Real ha confirmado la presencia de su Majestad la tarde del próximo 22 de enero para presidir en Palos de la Frontera los actos institucionales conmemorativos de la efemérides. Antes irá a La Rábida para una ofrenda floral y descubrimiento de una placa conmemorativa en el monumento del Ícaro, en un año especialmente significativo para este enclave, que será sede de la XXXVI Cumbre Ibérica de jefes de Gobierno y por la que pasará la Vuelta Ciclista a España 2026, un histórico espacio estrechamente vinculado con la gesta descubridora, que alberga el Monumento al Espíritu Olímpico, que recuerda el paso de la Antorcha Olímpica por Huelva el 10 de septiembre de 1968.

Hace veinticinco años, el 22 de enero de 2001, como Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, ya asistió al 75 aniversario del vuelo Plus Ultra, una gesta aeronáutica que tuvo como punto de partida La Rábida, y que se conmemora cada año junto al monumento del Ícaro, que rinde homenaje a las cuatro personas que hicieron posible este hito en la historia de la aviación: Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada. Fue, a las 07:55 del 22 de enero de 1926, cuando el hidroavión despegó del puerto palermo para atravesar el oceáno Atlántico con destino a Buenos Aires.

Hace un cuarto de siglo, el Príncipe Felipe acudió a la celebración del 75 aniversario de la hazaña de la aviación, acompañado de Federico Trillo, que era en ese momento ministro de Defensa, y de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía. También se contó con la presencia de autoridades andaluzas y locales como el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado; el presidente de la Diputación de Huelva, José Cejudo, y los alcaldes de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, y de la capital onubense, Pedro Rodríguez.

Organizados por la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana, los actos incluyeron una sesión extraordinaria de la entidad, que se celebró en la iglesia de San Jorge, en Palos de la Frontera, tras la cual el Príncipe de Asturias se dirigió al Ayuntamiento de la localidad, firmó en el libro de honor y se descubrió una placa conmemorativa, para posteriormente trasladarse a La Rábida, donde se llevó a cabo una ofrenda de flores ante el monumento del Ícaro y hubo una exhibición aérea a cargo de la Patrulla Águila, en la que participaron siete aviones C101 procedentes de la Academia General del Aire San Javier de Murcia.

Tras esta exhibición aérea, su Alteza Real se dirigió al Muelle Reina Sofía para poder ver con todo detalle el despegue del hidroavión CL-215-T del Grupo 43 del Ejército del Aire, con base en Torrejón de Ardoz, un despegue similar al realizado por el Plus Ultra en el año 1926. Familiares de los aviadores del Plus Ultra así como alcaldes de sus respectivos lugares de origen y de donde se fraguó y diseño el histórico vuelo estuvieron presentes.

El Príncipe Felipe destacó la importancia de la gesta del Plus Ultra en "el proceso de desarrollo de la aeronáutica actual”. Apuntó que "batió varios records y en especial el mundial de distancia en el tipo de hidroavión que la realizó" y puso de manifiesto la preparación de sus tripulantes, a quienes reportó una merecida fama y el alto nivel de competencia de nuestros pilotos y nuestra aeronáutica”. Comentó que a partir de este vuelo, la aeronáutica comenzó a afrontar "retos de gran envergadura como el de la patrulla El Cano y la patrulla Atlántida".

También apuntó que su bisabuelo, Alfonso XIII, tres años después del vuelo del Plus Ultra “pudo cumplir su deseo de volar en un hidroavión semejante fabricado ya en España”, recalcado que esta gesta aeronáutica supuso “el inicio del proceso de modernización de España”, un proceso en el que "siempre estuvo, está y estará presente la Corona española".

El 18 de abril de 2002 el Príncipe Felipe se reunió en el Foro Iberoamericano de La Rábida con el sector del deporte andaluz, con el que abordó los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo 2004 y aprovechó para visitar el Muelle de las Carabelas.