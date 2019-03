La recogida de la fresa proporcionará más de 11 millones de jornadas en Huelva

UGT solicita crear una mesa de negociación para abordar la problemática del sector

El sindicato UGT ha pedido la creación de una mesa de negociación donde se aborden “todos los problemas del sector agrario como el alojamiento, salario mínimo, modernización de las instalaciones y los asentamientos de chabolas”, así como la implantación de la figura del intermediador sociolaboral, unos asuntos que “requieren el compromiso conjunto de las administraciones, empresarios y agentes sociales para acabar con los contratiempos de diversa índole que se dan en el sector, que son objeto de críticas y que perjudican la imagen sectorial”.

La central sindical entiende que la situación actual del sector requiere un entorno de diálogo y sobre todo el compromiso de los empresarios.

UGT considera que las producciones deben modernizarse y que se debe proceder a la conversión de los invernaderos tradicionales en hidrópicos, mejor adaptados a los tiempo actuales y que facilitan el trabajo. Para la reconversión, los empresarios disponen de ayudas de la PAC.

La central sindical hace un llamamiento a los empresarios para que se cumplan las condiciones laborales acordadas, al tiempo que solicita que se señalen aquellos empresarios que las incumplen, a fin de no dañar a todo el grupo empresarial cuando se le acusa de malas prácticas laborales y situaciones de vulnerabilidad.

“Tenemos que cambiar la imagen del sector, una imagen que se está deteriorando año tras año. No pueden estar los empresarios con la actitud que están manteniendo de esconder la cabeza debajo del ala o decir que cada vez que reciban un ataque a través de un programa de televisión se presentará una querella. Eso no sirve para nada. Hay un problema y es preciso abordarlo. Año tras año se está incrementando y no va a parar”, aseguró el secretario general de UGT-FICA Andalucía, Manuel Jiménez.

Para el sindicato uno de los mayores problemas es el de los asentamientos, con los que hay que “acabar de una vez por todas”. Según Manuel Jiménez, en un país que se considera moderno no puede haber chabolas, donde la gente viva de mala manera y “eso es responsabilidad de las administraciones: central, autonómica y local.