Se reanuda la búsqueda del desaparecido en Candón con más de cien voluntarios

Más de cien voluntarios y efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, han reanudado a las 8:00 la búsqueda de Jorge Alamillo, el hombre de 41 años de Valverde del Camino, desconocido desde que saliera a andar la mañana del domingo por el entorno de Candón, aldea del vecino pueblo de Beas.

El alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, ha indicado que la búsqueda se centrará en volver a rastrear la zona por la que se le vio por última vez, en los alrededores de Candón, tarea en la que se centrará la Guardia Civil, mientras que las patrullas vecinales realizarán batidas por otras zonas más hacia el norte, lindando con Valverde. Esta previsto que se incorporen hoy a la búsqueda la Unidad Canina de rescate de los Bomberos de Huelva.

El alcalde ha recordado que esta persona salió a andar el domingo sobre las 9:00 desde su casa en Candón y "alrededor de las 12:00 contactó con su familia, siendo esta la última vez que pudieron hablar con él". Además, ha apuntado que "otro vecino lo vio por la tarde en su finca, un poco desorientado, no muy lejos de Candón, a no más de un kilómetro y medio y lo guió hasta el camino y le indicó la dirección de regreso; es a partir de ese momento cuando no sabemos qué le pudo pasar".

En la tarde de ayer fueron hasta 250 las personas, entre voluntarios a pie, a caballo y en moto, los que participaron en las tareas de rastreo. Para coordinar este dispositivo se ha instalado un puesto de mando en la casa hermandad de San José Obrero de Candón, punto desde donde se está coordinando la búsqueda.

La familia, además de la interposición de la correspondiente denuncia por desaparición, ha difundido un mensaje de ayuda a través de las redes sociales al objeto de poder dar con él, en el que se precisa que su móvil está apagado