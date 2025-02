Queman en Ayamonte la moto del director de una chirigota que parodia un grupo de parejas de 'narcos'

Ayamonte/El mundo del Carnaval de Ayamonte se ha mostrado este pasado fin de semana consternado, así como el resto del municipio en general, después de que en la madrugada del pasado jueves al viernes, autores desconocidos quemaran la motocicleta del director de una de las chirigotas más conocidas de la localidad.

Se da la circunstancia de que este hecho se produjo horas después de que dicha agrupación, bajo el nombre de 'Las Georginas Ayamontinas' actuara sobre las tablas del teatro Cardenio en el marco de la segunda velada de la edición de este año del Concurso de Agrupaciones Carnavaleras de dicha localidad costera, ataviados de mujeres, novias o parejas de narcotraficantes, y haciendo una parodia sobre ellas.

Además, según ha podido saber esta redacción, el director y autor de la música y las letras de dicha chirigota, el conocido carnavalero ayamontino Ángel Sánchez Lucas, ha recibido desde entonces amenazas, lo cual ha sido incluso puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

Dada la situación, dicha agrupación carnavalera ayamontina ha hecho público en las últimas horas un comunicado en el que, además de informar sobre los hechos, señala que "el carnaval es libertad, y nuestra chirigota es una parodia en la que no se nombra a nadie ni se comete ninguna falta de respeto contra nadie", para añadir que "somos un grupo de amigos que ha vuelto a estas tablas con la ilusión y el compromiso de defender una idea en la que hemos puesto todo el cariño y corazón".

En el mismo informa que "tras nuestra actuación en el Teatro Cardenio, nuestro autor fue víctima de un acto vandálico en el que alguien decidió quemar su moto, quedando ésta totalmente calcinada". Uno suceso que, a juicio de la agrupación es "deleznable, inhumano y atenta directamente contra nuestro autor, Ángel, una persona pacífica, que lleva 18 años haciendo carnaval por y para Ayamonte, sin faltar el respeto a nadie, ni teniendo ningún tipo de problema con ninguna persona, ni en el Carnaval, ni fuera de él.

Según prosigue el comunicado de 'Las Georginas Ayamontinas', los hechos "ya están en manos de la Guardia Civil, que gracias a las pruebas y al testimonio de los vecinos ya se encuentran investigando a los responsables"; para concluir agradeciendo "el apoyo mostrado a nuestro autor y a nuestra chirigota".

El suceso ha generado una enorme consternación en el municipio, además de una enorme preocupación no sólo entre los miembros de esta agrupación carnavalera, sino en todo el mundo carnavalero ayamontino, y en el municipio en general, según se desprende de los comentarios vertidos en redes sociales por numerosos vecinos tanto condenando los hechos, como mostrando su apoyo a la agrupación, como "que nada ni nadie os quite la ilusión y las ganas. Vamos chirigota, que tenéis un chirigotón", o "lamento lo ocurrido, vaya por delante, y no solo por la pérdida material, sino por el hecho en sí. Ruín, despreciable y carente de todo sentido. No habéis ofendido a nadie, pero alguna cabecita 'desneuronada' ha querido jugar a ser Pablito Escobar, tratando de jugar a ser mafiosillo/a de tres al cuarto. Dios, dale inteligencia 'pa' que no se cague por la calle, que luego nos toca limpiar tanta mierda. Fuerza siempre".