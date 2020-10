El proyecto INTREPIDA plus reunirá a empresarias de Andalucía y del sur de Portugal

El proyecto INTREPIDA plus (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Integración, el Desarrollo y las Alianzas. Segunda fase) celebró sus primeras actividades el pasado mes de junio pero alcanzará su punto álgido durante el mes de octubre, con un calendario plagado de propuestas. Con ellas, se pretende mostrar las múltiples afinidades y conexiones existentes entre Portugal y España y el enorme potencial de las mujeres empresarias de ambos territorios.

La gran cita de este programa es el I foro INTREPIDA plus en Sevilla, que reunirá a empresarias de España y Portugal los días 21 y 22 de octubre. Para mantener todas las medidas de seguridad pertinentes a causa de la Covid-19, se ha reducido el aforo a 58 personas, por lo que se trabajará a caballo entre la presencialidad y las intervenciones online pero sin renunciar a una experiencia que permita el intercambio de ideas, la creación de sinergias y el aprendizaje entre empresarias de la Eurorregión (Andalucía, Algarve, Alentejo). Así, esta cita incluirá espacios para networking, charlas sobre ventas y marketplaces, mindfulness y otras actividades. Como plato fuerte, cabe destacar la intervención de Ângela Lin, responsable de desarrollo de negocio de Tmall Global del grupo Alibaba para España y Portugal.

Además de esta actividad, se contemplan muchas otras durante todo el mes de octubre, como un ciclo de cine portugués, un concierto de la actriz y cantante Irma, un encuentro literario con Dulce María Cardoso y la exposición Sentir la Tierra con obras de la artista portuguesa Graça Pereira Coutinho. Asimismo, se ofrecerán dos citas INTREPIDA más: el día 14 octubre, justo antes del Día Internacional de las Mujeres Rurales, con Estela Ribeiro y su firma de tejido artesanal Ovelha Mae; y el día 22 de octubre con Granada Malena Sánchez, de Planetario Albireo.

INTREPIDA plus es la segunda fase de un proyecto que comenzó en 2017 con el objetivo de impulsar las pequeñas y medianas empresas creadas y gestionadas por mujeres de las regiones de Andalucía, Algarve y Alentejo. Las distintas actividades del proyecto están destinadas principalmente a la internacionalización empresarial, como el branding digital o el acompañamiento y mentoring sobre mercados internacionales; pero también se pretende mejorar el conocimiento de las empresarias mediante experiencias de turismo empresarial y recoger todas estas empresas en un guía online multisectorial de empresarias INTREPIDA plus, que ya cuenta con más de 500 adhesiones. El proyecto INTREPIDA plus está liderado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y cuenta con otros socios como la Diputación Provincial de Huelva, Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, núcleos empresariales NERE y NERPOR en Alentejo y la Municipalidad de Faro en Algarve. Este proyecto está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.