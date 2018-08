Los propietarios ponen en venta Fuentepiña por un millón y medio

Con solo una fotografía y una breve descripción, con un claro reclamo a Juan Ramón Jiménez, los dueños de la residencia de verano del poeta onubense, Fuentepiña, han puesto a la venta la propiedad en un portal de anuncios por un montante de un millón y medio de euros. "Casa principal del poeta" y "Cautivó al poeta, y escribió su famosa novela Platero y Yo", son algunas de las referencias que hacen los propietarios sobre Juan Ramón Jiménez para intentar vender un terreno de 100.000 metros cuadrados y una casa de 250 metros cuadrados, con seis habitaciones y un baño, según se expone en el anuncio de venta.

Se desconoce la actual situación de la finca y de la vivienda. Solo una fotografía del exterior aparece en el portal inmobiliario y dista mucho de las últimas publicadas a primeros del mes de junio, cuando la casa estaba ocupada y con un claro estado de abandono y desatención. La propiedad privada, situada a poco menos de dos kilómetros de Moguer e integrado en el Paraje Fuentepiña, cuenta con un alto valor histórico y patrimonial debido a que el poeta onubense escribió allí gran parte de su obra, con la naturaleza como telón de fondo, y donde incluso enterró, bajo el monumental pino que sombrea el inmueble, al afamado Platero.

Se desconocen los motivos (Jesús, la persona encargada de gestionar la venta, señaló a Huelva Información que es "información privada") por los que este espacio trascendental y significativo en la vida de Juan Ramón Jiménez ha salido a la venta públicamente a través de internet, después de que el Ayuntamiento de Moguer negociara durante seis años el precio de la propiedad. El Consistorio moguereño rechazó en septiembre del año pasado pagar el millón y medio que pedía la propietaria, es decir, el mismo precio por el que ha salido a la venta. La intención de la compra por parte de la administración estos años atrás fue "a efectos prácticos más de cara a la galería que otra cosa", apuntó Jesús a este periódico tras ser preguntados si el Ayuntamiento moguereño se había puesto en contacto con ellos tras la publicación del anuncio de la venta.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, que no oculta el interés de la administración por comprar la finca, aseguró ayer a este periódico que intentarán de nuevo ponerse en contacto con los dueños pero "estamos hablando de unos precios que están desorbitados y que no responden a la realidad que los técnicos nos advierten", además de que desconoce en qué situación se encuentra la finca. Y es que, la valoración técnica que tiene la finca "hablando generosamente y amable es de en torno a los 130.000-150.000 euros como mucho". Una propiedad con un interés público y cultural pero que es una propiedad privada y que "obviamente está la libertad de negociación con la misma, pero que en todo caso debería entrar siempre en una negociación, no solamente con el Ayuntamiento sino también con la Junta de Andalucía para ver qué posibilidades hay de acuerdo entre ambas partes por un valor tasado técnicamente", explicó el alcalde.

La sobrina-nieta del poeta, Carmen Hernández-Pinzón, se enteró por este periódico de la noticia de que está a la venta pública la finca de Fuentepiña. Un precio que ya solicitaban anteriormente los dueños y que Hernández-Pinzón valoró como una "barbaridad para lo que es en sí la finca". Y es que el Ayuntamiento "no puede pagar esa burrada" por lo que ahora mismo hay un "abismo" entre lo que "ellos piden" y lo que se ofrece por parte de la administración. Además, la portavoz de los herederos de Juan Ramón recordó que el pasado año el entorno sufrió varios incendios que deterioraron aún más la propiedad. Y es que el 16 de octubre ardieron tres hectáreas de eucalipto y matorral. Un suceso que provocó que las llamas se quedasen a tan solo 15 metros de la casa del espacio juanramoniano, donde vivió el poeta entre junio de 1906 y noviembre de 1910.

Asimismo Fuentepiña tampoco cuenta con la protección patrimonial de la Junta de Andalucía desde el año pasado, ya que la casa como el pino (que está declarado Especie Singular) dejaron de ser Bien de Interés Cultural (BIC) tras un recurso de la propietaria contra el decreto de la Junta por el que la finca fue inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico en 2015. El asunto se encuentra en un limbo judicial y ahora la Administración regional está a la espera de la resolución judicial del TSJA para recuperar esta protección.

Por tanto está por ver qué ocurrirá con una finca que centra un importante capítulo de la vida del Nobel onubense. El objetivo del Ayuntamiento es sabido por todos, ya que quiere la propiedad para aprovecharla como centro de interpretación juanramoniano, como centro de interés turístico o punto de encuentro poético, entre otras cuestiones. Ya a principios de este año una treintena de personas homenajearon a Juan Ramón en Fuentepiña en un acto reivindicativo en el que solicitaban el compromiso a las autoridades y propietarios para proteger el inmueble.