Los propietarios de Matalascañas demandan un "incremento" de la seguridad en la localidad

La Asociación de Propietarios de Matalascañas incide en la necesidad de que se incremente el número de efectivos destinados a velar por el cumplimiento de las medidas impuestas ante la Covid-19, especialmente, las relativas al ocio nocturno.

En este contexto, el presidente de los propietarios, Juan Gómez, recordó -durante la reunión mantenida ayer por la asociación- que en julio alertaron de la celebración de botellones los fines de semana, lo que motivó que pidieran una "mayor presencia de la Guardia Civil". Así, valoró que ahora hay más policías locales y guardias civiles pero, como prosiguió, "no son suficientes".

En esta línea, Gómez demandó mayor presencia policial en el paseo marítimo "al ser un lugar muy concurrido", al tiempo que apuntó que con los profesionales contratados por la Junta para la presencia en la playa "no es suficiente y además ellos no son agentes de seguridad". A su vez, precisó que en Matalascañas no se han dado casos de Covid-19, pero reclamó que la Junta de Andalucía especificase "qué núcleos costeros tienen positivos en vez de citar únicamente el distrito sanitario Huelva-Costa".

De otro lado, Juan Gómez también se refirió a la asamblea que la asociación celebra cada año, la cual ha sido suspendida por motivos de seguridad. De hecho, "podríamos hacerla pero significaría dejar fuera a mucha gente por las dimensiones del espacio", explica. Por ello, se celebrará, en su lugar, un debate con todas las fuerzas políticas de Almonte para abordar las cuestiones más relevantes y pedir que el montante que aporta el núcleo costero al presupuesto municipal sea destinado a la mejora de Matalascañas.

La asociación también se detuvo en otras reivindicaciones como la situación de la depuradora de Matalascañas, por la que "incluso la Unión Europea ha sancionado a España". Asimismo, trató también "otra cuestión que colea desde hace años" como es el problema con la señal para ver la televisión. En este sentido, enfatizó que "la ciudadanía de Matalascañas está privada de un servicio público como es la television" y, por ello, la asociación demanda al Ayuntamiento de Almonte y a la empresa correspondiente que solucionen la recepción de la señal, "instalando dos repetidores que cubran la zona".

Cuestionado por si notan un descenso de visitantes, Gómez aseguró que la Covid-19 ha hecho que haya menos afluencia de personas en Matalascañas. "Podría ser de un 60% menos", respecto a otros años, concluyó, añadiendo que la incertidumbre y miedo de la ciudadanía "se ha notado en todas las playas, no solo en ésta".