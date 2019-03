Un juzgado de Ayamonte decretó el ingreso en prisión a un varón que fue detenido el viernes por agentes de la Policía Local de Lepe tras ser hallado “parapetado” en el baño de la vivienda de su expareja con un cuchillo de grandes dimensiones tras haber quebrantado la orden de alejamiento que pesaba sobre él y con sustancias estupefacientes en su poder.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 21:50 del viernes, cuando fue requerida la Policía Local de Lepe por una mujer que sospechaba que su ex pareja, sobre la que pesaba una orden de alejamiento, se encontraba en el interior de su vivienda sin su consentimiento. A la vivienda indicada por dicha mujer se trasladó una patrulla policial, que procedió a la búsqueda, por el interior del inmueble, de dicho hombre, cuya identidad responde a las iniciales de C. M. C. O. y al que hallaron “parapetado dentro del baño, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones, ofreciendo resistencia y acometiendo contra los agentes”.

Una vez reducido y esposado, fue sometido a un registro superficial para asegurar que no portara más armas en el que se le intervino un envoltorio entre las ropas que contenía una sustancia, al parecer cocaína base, que arrojó un peso de 58 gramos. El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de tres delitos, uno de quebrantamiento de la orden de alejamiento, otro de atentado a los agentes de la autoridad y uno tercero por posesión de sustancias estupefacientes. Todo ello tras la vista celebrada en la mañana de ayer en los juzgados de Ayamonte.