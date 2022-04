“La praxis médica se lleva con absoluto rigor”

Empezó en el Colegio en 1982, en el área cultural y formativa, donde estuvo durante 40 años. Seguidamente, pasó a ser el tesorero, cargo en el que estuvo durante 20 años para, posteriormente, acceder a la vicepresidencia bajo el mandado de Juan Luis González. Finalmente, desde 2013 es presidente del Colegio de médicos de Huelva. Su segundo mandato, al igual que el primero, se fundamenta en una absoluta transparencia en la gestión económica y administrativa. Hablamos con él sobre la actualidad de la sanidad en la provincia onubense.

–Para comenzar, hace casi un año que revalidó su mandato ¿Cómo han sido estos meses de trabajo al frente del Colegio de Médicos?

–Han sido muy intensos porque prácticamente mi toma de posesión administrativa fue en plena pandemia y unos meses antes había tomado posesión en un segundo mandato (diferenciado en el tiempo cuatro años) como Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Me encontré con una gran sensación de imposibilidad, con la situación planteada por la pandemia, de realizar todas las funciones que deseaba en ambos cargos, pero todo ha ido evolucionando favorablemente y mi profunda lucha tanto a nivel local como en Andalucía me ha ido permitiendo conseguir los logros que me había impuesto.

–¿Cómo está Huelva a nivel de infraestructuras sanitarias?

–De todos es conocido la permanente reivindicación que desde el Colegio se ha planteado reiteradamente en relación con las carencias que existen en nuestra asistencia sanitaria, tanto en infraestructuras como en la falta de especialistas que padecemos lamentablemente en nuestra Ciudad y Provincia. Podemos hablar de especialidades como puede ser Cirugía Pediátrica, Cirugía Cardiaca, etc…, y en infraestructuras todo lo que se nos ha prometido y al igual que tantas otras cosas en nuestra Ciudad y Provincia, no han sido realizadas.

–¿Cómo sufren los profesionales sanitarios la falta de dichas infraestructuras?

–Hay que reconocer que en estos últimos tiempos se han ido corrigiendo algunos déficits de los muchos que quedan pendientes por realizar. Últimamente cabe resaltar que a nivel de personal médico se han atendido algunas demandas como el complemento de exclusividad, “a igual trabajo igual salario” ya que anteriormente se premiaba con 900 euros a los médicos que no trabajaban más que en sistema sanitario público de salud, castigando a los médicos que ejercían igualmente la privada sin dicho complemento,

De igual forma se ha visto cumplida la reivindicación histórica de equiparación de continuidad asistencial de los médicos de atención primaria, siguiendo el mismo modelo que se hacía en los Hospitales. Sin duda esta medida que hemos venido reivindicando desde el Consejo General de Médicos hace años, contribuirá a disminuir la sobrecarga asistencial de los Centros de Salud, mejorando igualmente los tiempos para autogestión de las agendas.

–Para usted, ¿cuáles son las infraestructuras prioritarias?

–Las mejoras y/o ampliaciones de los hospitales existentes en Huelva y Provincia, e indiscutiblemente que el Hospital Materno-Infantil tantas veces prometido no se quede en una mera reestructuración de un área hospitalaria y sea un edificio que cubra las necesidades de esta Provincia.

No se puede pensar exclusivamente en el momento presente de la Sanidad en Huelva, condicionada por las múltiples circunstancias que nos rodean en estos años. Hay que pensar con futuro, y este puede ser muy diferente al actual. Considero que debe, sin demora, hacerse un edificio propio para el Hospital Materno-Infantil.

–Son más de 2.000 los médicos colegiados en Huelva ¿Qué sigue reivindicando el Colegio de Médicos?

–Mejorar sus condiciones económicas, conseguir acabar con la deleznable situación de las agresiones a los médicos que siguen produciéndose reiteradamente, etc…

En este sentido quiero agradecer particularmente el reconocimiento a los coordinadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por la excepcional labor que están desarrollando en estos últimos años en materia de agresiones a los sanitarios.

En definitiva, pedimos un trato de respeto y de dignidad a todos los compañeros que con vocación de servicio atienden a la población onubense.

–¿En qué proyectos está inmerso el Colegio de Médicos actualmente?

–Actualmente, y por circunstancias de la guerra de Ucrania, estamos intentando en colaboración con la Iglesia Ucraniana y con nuestros compañeros de esa nación, paliar algunas de las necesidades que actualmente tienen, enviando un tráiler con todo tipo de ayudas (medicamentos, materiales de curas, juguetes y hasta chucherías para los más pequeños).

–Se habla mucho del ciudadano, de la responsabilidad civil ¿qué papel debe jugar la sociedad de cara a una mejor sanidad?

–Entiendo y creo que es el sentir general de todos mis compañeros, de que el paciente que está enfermo tiene el derecho a exigir una buena asistencia médica.

Estoy seguro que la praxis médica se lleva con absoluto rigor, pero toda la ciudadanía debe entender que hay circunstancias y momentos que hacen inviable el poderla llevar a cabo con la rapidez que requiere, por todo ello pido encarecidamente comprensión, paciencia y confianza, al mismo tiempo que respeto a todos los profesionales que estamos trabajando en esta pandemia que no acaba de desaparecer.

–¿Cómo debería ser la sanidad en Huelva de cara al futuro?

–Con altura de miras, no especulando sobre la situación actual, que puede ser muy variable. No nos pueden negar un Hospital Materno-Infantil porque actualmente la tasa de nacimientos sea muy baja en Huelva. Probablemente en unos años, con el crecimiento de la inmigración y el cambio de la situación presente pueda ser bastante más alta que en la actualidad.