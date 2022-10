La plataforma contra el vertedero de Nerva pide "fecha para su cierre" y que la Junta no autorice más vertidos

La Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva, Ya ha pedido a la Junta de Andalucía que "no autorice la llegada de más vertidos" procedentes de otros países, principalmente de Italia, Grecia, Malta y Gibraltar que "son los grandes exportadores internacionales de residuos peligrosos a Andalucía, más exactamente a Nerva", así como han manifestado que quieren "una fecha concreta" de cierre, ya que "el vertedero está colmatado desde hace más de una década".

Así lo ha manifestado el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, quien se ha concentrado en Sevilla ante la puerta del Parlamento de Andalucía junto al resto de colectivos que conforman la comisión y con alcaldes de la Cuenca Minera de Huelva, entre ellos José Antonio Ayala, alcalde de Nerva, para después mantener una reunión con los partidos que "apoyan" el cierre del vertedero: PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Romero ha señalado que la Junta es "la que tiene las competencias para la autorización de la llegada de los vertidos" y ha lamentado que entre 2018 y 2021 la Junta "autorizó para importar y enterrar en el vertedero tóxico, ubicado a 700 metros de Nerva, unas 160.000 toneladas, solo de esos países", de los cuales "140.000 son de Italia" que "ahora mismo está mandando residuos", toda vez que ha señalado que desde Grecia, Italia, Malta y Gibraltar "suelen llegar unas 40.000 toneladas al año".

En este punto, ha explicado que el Gobierno central "es el que tiene las competencias para traer los residuos de Montenegro" pero que "se han cancelado tras la protestas de la pasada primavera", de forma que "de las 120.000 toneladas previstas, solo llegaron 40.000".

"Los ciudadanos de Nerva, los ayuntamientos de la Cuenca Minera y todos los colectivos hemos decidido que no deben llegar más residuos procedentes de otros países porque no somos el retrete tóxico de Europa y, sobre todo, no queremos un cierre programado del vertedero, que eso puede ser en 2036 o 2040, sino que se ponga una fecha, ya que el mismo Parlamento hizo un informe señalando que el vertedero está colmatado desde hace más de una década. No se puede seguir ampliando y que sigan viniendo residuos", ha subrayado Romero.

Asimismo, ha apuntado que la industria andaluza "efectivamente necesita una instalación y si se está llenando lo poco que queda con lo que viene de otros países comunitarios y extracomunitarios, evidentemente van a tener que buscar otro tipo de soluciones". Por ello, van a pedir a los grupos que "tomen la iniciativa en el Parlamento" para que "se ponga fecha al cierre del vertedero" y que la Junta de Andalucía "reciba a los colectivos de la comisión".

La comisión ha señalado que en 2011 se realizó un estudio sobre el llenado del vertedero, "que lo declaraba colmatado" y que señalaba que "la colmatación total sin poner en riesgo la seguridad de la instalación tendría lugar en 2016", pero que "nunca se ha realizado un estudio posterior sobre la estabilidad y seguridad del vertedero de residuos industriales ubicado en Nerva".

De la misma manera, ha lamentado que "nunca se ha realizado un estudio de afección a la salud de la población de Nerva ubicado a 700 metros y pueblos colindantes", así como que el mismo "lleva siendo solicitado por el ayuntamiento y diversos colectivos ciudadanos desde hace años". DATOS DE LOS PAÍSES

Por otra parte, desde la comisión han indicado que Andalucía importó en 2018 unas 43.000 toneladas de residuos peligrosos de Italia, que se encontraban en un vertedero de una fábrica de aluminio, en Portovesme (Cerdeña) y que en 2019, "vinieron de este país unas 35.000 toneladas de residuos peligrosos de esa forma y para enterrar en el vertedero".

De Malta fueron enterradas en Nerva "solo 20 toneladas peligrosas en 2018, pero en 2019 fueron enterradas cerca de 2.500 toneladas, en 2020 cerca de 3.600 toneladas de residuos peligrosos, y en 2021 unas 200 toneladas" y de Grecia "fueron importadas 1.000 toneladas de residuos industriales peligrosos en 2018, en 2019 se importaron 4.000 toneladas; en 2020 se importaron 3.600 toneladas y en 2021 otras 3.500", mientras desde Gibraltar en 2019, 2020 y 2021 "se enterraron en este vertedero 200 toneladas de residuos peligrosos cada año".

Asimismo, ha lamentado que el Covid-19 "no fue impedimento para estos movimientos transfronterizos de residuos peligrosos al vertedero en Nerva" ya que "en 2020 llegaron algo casi 36.000 toneladas y en 2021 unas 23.000, todo para supuesto tratamiento y enterramiento definitivo allí".