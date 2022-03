El sector pesquero onubense prevé amarrar la flota "en los próximos días" tras doblarse el precio del gasóleo por la guerra en Ucrania

Aunque hasta este miércoles la actividad en los principales puertos pesqueros onubenses era de aparente normalidad, desde el pasado 24 de febrero, día en que el ejército ruso inició la invasión de Ucrania, pesa sobre el sector una nueva crisis, en esta ocasión por la subida del precio del combustible derivada de dicho conflicto armado.

De esta forma el ambiente en los puertos y lonjas pesqueras de la provincia es desde entonces de una especie de 'calma chicha' -aludiendo términos marineros-, como prolegómeno de lo que ya todos otean en el horizonte: el amarre a puerto de la flota ante la falta de rentabilidad de la actividad.

Una situación que prácticamente todos dan ya por hecho, sobre todo después de que a lo largo de los dos o tres últimos días la subida del precio de los carburantes esté ya totalmente descontrolada y se haya duplicado en relación a los días previos al inicio del conflicto armado, haciendo que la flota se encuentre desde entonces trabajando "al límite de la rentabilidad" y "solo a un paso de hacerlo a pérdidas".

Así coincidieron en señalarlo este miércoles los máximos representantes de las Asociaciones de Armadores de Punta del Moral (Ayamonte) -la principal en Huelva en la modalidad de arrastre- e Isla Cristina. Éste último, con 120 buques en activo, es actualmente el puerto pesquero más importante de Andalucía en volumen de capturas y facturación en fresco.

Para Alonso Abreu, presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral el amarre de la flota se producirá "probablemente en una o dos semanas" ya que "estamos justo al límite de la rentabilidad y a punto de entrar en pérdidas", aunque "mientras que podamos, tenemos que seguir saliendo a faenar, aunque sea ganando lo mínimo".

Más negro lo ven en Isla Cristina, donde el vicepresidente de la Asociación de Armadores de dicho puerto, Eusebio Reyes, se ha mostrado convencido de que el amarre se producirá "con muchas probabilidades el lunes próximo", que "además coincidirá con la huelga convocada por los mismos motivos por el sector del transporte".

Y es que según Reyes, "mientras que el gasóleo costaba el año pasado 0,33 euros el litro, y oscilaba entre 0,5 y 0,6 antes del inicio de la guerra, ya el lunes se situó por encima de los 0,9 euros, y este miércoles se ha disparado hasta los 1,15 euros, doblando el coste en muy pocos días". Se trata a su juicio de unos costes "inasumibles de insoportables teniendo en cuenta que un barco consume una media de entre 700 y 800 litros de gasóleo cada vez que sale a faenar, y que la tendencia es a seguir subiendo".

La situación no es exclusiva para la flota onubense, sino en toda Andalucía, donde decenas de barcos pesqueros decidieron ya este martes no salir a faenar por el alto precio del gasóleo como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "Hay barcos que ya no están saliendo porque las ventas del pescado ya no llegan para pagar el gasóleo", dijo entonces Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate (Cádiz).

Por su parte el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), José María Gallart, ha señalado que las dos principales federaciones de ámbito nacional del sector han solicitado una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar la problemática del gasóleo, por lo que están a la espera de las soluciones que puedan salir de dicho encuentro.