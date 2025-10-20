Dos personas heridas y trasladadas al hospital en un accidente de tráfico en la N-435 cerca de Valverde del Camino

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera N-435, en un punto cerca de la localidad onubense de Valverde del Camino este domingo a las 18:40, según lo notifican desde el Sindicato Andaluz de Bomberos del Consorcio de Huelva, que asistió a los implicados. Desde el mismo cuerpo señalan que ambas personas tuvieron que ser trasladadas al centro hospitalario más cercano.

Hasta el lugar, el punto kilométrico 193 de la citada carretera, se trasladaron del parque de bomberos de Valverde del Camino dos bomberos y el cabo del turno de guardia equipados con dos vehículos de intervención y rescate además de agentes de la Guardia Civil y trabajadores del servicio sanitario que atendieron a la personas heridas. Desde el Consorcio señalan que todavía no se han esclarecido las causas que desembocaron el siniestro vial.