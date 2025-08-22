Orgullo isleño hacia su vecino más universal antes del concierto: "Manuel Carrasco, qué bonito es tenerte como bandera"

Manuel Carrasco vuelve a su casa y allí llevan mucho tiempo preparando su recibimiento. Por ello, los barrios de Isla Cristina vibran estos días con orgullo y emoción por la llegada inminente de la figura de su vecino más universal, el autor de Qué bonito es querer.

Así lo refleja la cuenta de Instagram El Mar de Isla Cristina, que ha compartido imágenes del ambiente festivo y la música frente al mural dedicado al cantante, obra del artista Víctor (@konestiloart).

"El barrio marinero de la Punta del Caimán late con orgullo y emoción. Hoy, junto a la alegría de la charanga Los Entonaos, hemos rendido homenaje a nuestro vecino más universal, Manuel Carrasco", añadían a través de sus redes sociales.

El mural, señalan, "luce en nuestras calles como símbolo de amor, música y raíces. Un rincón que grita a los cuatro vientos lo que sentimos todos los isleños: ¡Qué bonito es querer y qué bonito es tenerte como bandera de Isla Cristina!".

Durante los últimos días, la Residencia de Mayores de Isla Cristina hacía llegar un mensaje cargado de ternura y esperanza. Los abuelos y abuelas expresan su deseo de compartir un momento con el artista: “Nuestros abuelos y abuelas están con ganas de música, alegría y emoción, y sueñan con recibir la visita de @manuelcarrasco_, su artista preferido”.

Contaban que "ellos dicen que están un poquito aburridos… y que nada les haría más ilusión que compartir un ratito contigo, Manuel. Porque la música también cura, alegra y da vida".

La cuenta invita al cantante a regalar "una sonrisa y una canción" a quienes más admiran su arte y que representan el corazón de Isla Cristina: "Isla Cristina te espera, y ellos más que nadie".

Así, la emoción y la música se funden en este rincón de Huelva que celebra con alegría el legado y la cercanía de Manuel Carrasco, un artista que no solo es un referente musical, sino también un símbolo vivo de su tierra y sus gentes, con las que está muy cerca de volver a encontrarse.