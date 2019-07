La opositora que no pudo repetir la prueba fallida por dar a luz denunciará a la Junta

La maestra isleña Mari Carmen Vaz, de 34 años, dio a luz el pasado 26 de junio. Lo que debió ser el día más feliz de su vida se convirtió en un calvario: le fue imposible presentarse a la repetición de la parte práctica de las oposiciones de la especialidad de Pedagogía Terapéutica que llevaba preparando casi un año.

La joven trabaja como interina desde que aprobó en 2017, "pero este año me había preparado muy bien e iba a por la plaza", indicó ayer a Huelva Información. Se enteró de que estaba embarazada a finales del pasado octubre, cuando se encontraba trabajando en un colegio de Albolote (Granada). El curso anterior, el de su estreno como docente, se lo pasó de forma itinerante por la provincia granadina "en un puesto específico de trastornos graves de conducta", dando clases por horas en distintos centros.

La fecha prevista para su parto era el 6 de julio, "cuando cumplía". Le salían las cuentas. Vaz había quedado con sus médicos en que le inducirían el parto después de la oposición, a la semana siguiente. Ella realizó la prueba el domingo 23 de junio y alumbró a su pequeño solo tres días más tarde.

Pero hubo una concatenación de fallos en la parte práctica del examen celebrado en toda Andalucía aquel domingo y la Consejería de Educación y Deporte se vio obligada a convocar de nuevo a los aspirantes de Pedagogía Terapéutica para el viernes siguiente, 28 de junio. Solo en Huelva más de 300 opositores se vieron abocados a repetir la prueba, pertenecientes a los cuatro tribunales onubenses, como adelantó este periódico.

En aquella nueva convocatoria la Administración andaluza reconocía –tras la denuncia de los sindicatos– que se había detectado un "error técnico en algunos enunciados de la Parte A (práctica)", motivo por el que la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos optó por "invalidar" dicha área y por reconvocar a los opositores. La nueva cita se fijó para el día 28, a las 9:00, dando comienzo a las 10:00 el examen, con una duración máxima de una hora y 45 minutos.

Mari Carmen Vaz recibió una llamada de la Delegación Territorial de Educación el martes 25 de junio, "justo cuando estaba en el hospital, ya con contracciones de parto", cuenta a este rotativo. La maestra narró a su interlocutor, que la conminaba a presentarse a la parte práctica el viernes, cuál era su situación. "Me dijeron que lo iban a hablar con algún responsable y que me devolverían la llamada". Pero hasta la fecha nadie se ha comunicado con ella, lamenta.

Su pequeño, al que ha llamado Alejandro, nació el miércoles 26. Su hermano y su padre se desplazaron a la Delegación de Educación "y les dijeron que no podían hacer nada, que era un asunto de la Consejería, pero digo yo que una es una ramificación de la otra, ¿no?". La docente llegó a hablar, incluso, con los integrantes del tribunal donde se había examinado, "pero ellos no pueden darme la solución".

El jueves 27 de junio su hermano remitió un escrito desmenuzando todo lo sucedido a la Consejería de Educación. En ella proponía tres soluciones: "Que me aplazaran el examen, que fueran a hacérmelo al hospital o que respetaran el primero que había hecho", indica Vaz. Sin embargo, la misiva sigue sin respuesta.

A la joven no le dieron el alta hasta el mediodía del viernes 28, "aunque intenté que me la dieran antes", pero para entonces "ya me era imposible, porque el examen se hizo el viernes por la mañana".

Ante este panorama, anuncia, "interpondré una denuncia el lunes contra la Junta de Andalucía, porque nadie me ha dado una respuesta ni una solución, y podrán imaginarse el estrés que me ha supuesto", agravado por el estado de salud de su retoño, que ha tenido que permanecer varios días en la UCI. "Creo que conmigo no se va a poder hacer nada, pero estas situaciones hay que contemplarlas para todas las personas a las que les ocurra algo y no puedan acudir a la oposición" por causa de fuerza mayor.

Mari Carmen Vaz remarca que la posposición y repetición de la prueba "ha sido un error de ellos y no mío, porque yo me presenté al examen el día oficial".

La Delegación de Educación indica a este periódico al respecto que, en efecto, se recabó toda la información pertinente formulada por Vaz y se remitió a la Consejería de Educación y Deportes, sin que por el momento se tenga conocimiento del remedio que se le va a buscar.