La onubense Atenea Carmona gana la jugosa cesta de Navidad del Club Atlético Cruceño

Atenea Carmona, una joven de 23 años de Villanueva de las Cruces, ha sido la agraciada con la cesta de Navidad del Club Atlético Cruceño. Se trata de una de las cestas de Navidad más jugosas y espectaculares de la provincia de Huelva este 2022.

"No me lo esperaba. Compré décimos para mis compañeros de trabajo y los tres últimos que sobraron me los quedé yo, resultando uno de ellos el premiado", cuenta la joven a este periódico.

Atenea vive y trabaja en Sevilla, en una empresa de aeronáutica y asegura que en los próximos días se llevará a la capital su premio, aunque necesitará ayuda debido a las dimensiones del regalo. Y es que para transportarlo todo tendrá que alquilar, al menos, un camión, ya que la cesta cuenta con todo tipo de artículos para todos los gustos. Según Juan Soltero, directivo del Club Atlético Cruceño, "la ganadora de la cesta podrá estar cinco meses sin ir a la compra porque es una de las listas de premios más grandes de todas las que se sortean en la provincia onubense".

Entre los premios destacan dos jamones, un borrego, pavos cruceños, chacinas, todo tipo de bebidas alcohólicas, productos de limpieza, décimos de lotería de Navidad, cosméticos, aceite de oliva e incluso una tonelada de leña de encina, entre otras muchas cosas.

Y es que el equipo de fútbol es muy querido en su tierra. "Somos humildes pero la gente nos tiene mucho cariño. Todos los jóvenes de la localidad quieren jugar en nuestro equipo", cuenta.

La lista de premios es famosa en toda la provincia y es por ello que el gran premio ha caído en distintos lugares. El pasado año se vendieron 10.000 papeletas y tocó en Bonares. En esta ocasión, aunque se va a Sevilla, la agraciada es del propio pueblo. Por ello, no es de extrañar que muchos de los detalles que componen esta espectacular cesta se queden en el municipio, ya que como cuenta Atenea, "son tantos premios que los repartiré entre mi familia y amigos".