Oferta de empleo en Doñana: El CSIC busca personal para trabajar con contratos de hasta dos años

Nueva oportunidad laboral vinculada a la recuperación de Doñana. La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha anunciado la apertura de un proceso de selección para contratar a tres profesionales dentro del programa "Marco de Actuaciones para Doñana". Esta iniciativa, coordinada desde la propia EBD, tiene como objetivo estudiar los efectos sociales y económicos que las medidas de restauración ambiental tienen sobre los municipios del entorno.

La convocatoria busca perfiles especializados en ciencias sociales y ambientales para integrarse en un grupo de trabajo interdisciplinar. Los contratos tendrán una duración de un año, con posibilidad de prórroga hasta finales de 2027, y se basan en las escalas salariales M1, M2 y M3 del CSIC según la titulación del candidato.

Perfiles profesionales solicitados

La oferta detalla tres puestos con tareas muy específicas:

Perfil 1 (Coordinación y Revisión): Apoyo a la coordinación del grupo de seguimiento socioeconómico y realización de revisiones bibliográficas científicas sobre Doñana.

Perfil 2 (Análisis de Datos): Extracción de datos cuantitativos de fuentes oficiales (INE, IECA), análisis estadístico y visualización de indicadores de salud, renta e inclusión social.

Perfil 3 (Gobernanza y Sociedad): Identificación de actores sociales en la zona de estudio y realización de encuestas, entrevistas y talleres para analizar la percepción social sobre el entorno de Doñana.

Requisitos para los aspirantes

Para optar a estos puestos, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Titulación: Licenciatura o Máster en Sociología, Geografía, Antropología, Economía o Ciencias Ambientales.

Competencias: Experiencia en investigación social, análisis de datos, redacción de informes científicos y nivel de inglés medio-alto.

Ubicación: El puesto se localiza en la Estación Biológica de Doñana (Sevilla).

Plazo y envío de candidaturas

Las personas interesadas en participar en este proceso de selección tienen de plazo hasta el 18 de enero de 2026.

Para solicitar el puesto, se debe enviar un CV abreviado (máximo 3 páginas), una carta de motivación indicando el perfil al que se opta y el contacto de dos referencias profesionales al correo electrónico elisa.oteros@ebd.csic.es, indicando en el asunto: "Puesto MAD SocioEconómico – Perfil X".