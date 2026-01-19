Una madre y una hija de Isla Cristina nuevas víctimas mortales en el accidente que ya se ha cobrado varias vidas en Huelva

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha podido confirmar el fallecimiento de las dos vecinas del municipio que permanecían desaparecidas desde el trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz, Córdoba. Esta fatídica noticia ha sido confirmada al ayuntamiento directamente por familiares de ambas víctimas. Se trata de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija.

Ambas viajaban en el Alvia de vuelta a la capital onubense tras realizar un examen de Oposiciones de Prisión en la Universidad Complutense de Madrid. El marido y padre de las víctimas, conocido en el ámbito del deporte por su relevancia en el mundo de la petanca, nada más enterarse del accidente que había sufrido el tren en el que viajaban ambas y ver que no lograba contactar con ellas, se fue a Córdoba. Allí comenzó a recorrer los diferentes hospitales en busca de alguna pista que les llevase hasta ellas, hasta conocer la fatídica noticia.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. El Ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo de Isla Cristina, quiere trasladar su más sentido pésame y apoyo a familiares, allegados y amigos.

En la tarde de este lunes, el alcalde, reunido con la corporación municipal al completo, ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en el municipio, que se iniciarán este martes día 20, a las 00:00, hasta el jueves día 22.

Manuel Carrasco, con el dolor de su pueblo

Para esta pérdida ha tenido palabras el cantante Manuel Carrasco, natural de esta localidad: "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente", ha escrito.

"Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", ha añadido. Por último, ha dado las gracias a toda la gente que está ayudando en esta tragedia y ha mandado "mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate"; "mi cariño para todas las familias que están sufriendo", ha concluido.