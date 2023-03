La notaria Blanca Barreiro recibe el titulo de hija adoptiva de Lepe

Blanca Barreiro no es lepera de nacimiento pero se nota que lleva al municipio en el corazón. Desde su notaría de la Avenida Blas Infante trabaja día a día por los intereses de los que considera sus vecinos y vecinas. Su relación con la ciudadanía de Lepe se remonta a 2005 cuando llegó desde Sevilla su localidad natal.

Ahora Blanca ve recompensado todos estos años con el titulo de hija adoptiva de Lepe, un galardón que otorga el Ayuntamiento y que pone de relieve el inmenso cariño recíproco que se tienen Blanca y el pueblo que la acogió a ella y a su marido durante sus primeras vacaciones de verano siendo aún novios.

Desde entonces su relación ha ido forjándose día a día, "ahora tengo infinidad de amigos, toda mi pandilla y he acabado trayendo a toda mi familia". Ahora bien, su relación con la provincia va más allá de su trabajo y sus vacaciones en La Antilla. "Desde siempre mi familia ha veraneado en El Rocío, mi padre es muy rociero y ha vivido largas temporadas allí siempre hemos tenido el corazón en Huelva".

A pesar de ese amor por el entorno de Matalascañas su vida se centró definitivamente en La Antilla tras un paso por Badajoz los primeros años como notaria. La sevillana no encuentra un solo momento en el que se arrepienta de haberse trasladado a la ciudad costera. "Estoy muy feliz en Lepe. Cuando salió la plaza aquí no me lo pensé dos veces". A pesar de que la pidió sin esperanza "porque la notaría es estupenda y había compañeros con mucha más experiencia" sabía que su destino era estar en Lepe. "Me he sentido super querida y espero jubilarme aquí".

Con la llegada del reconocimiento, la notaria aprecia aún más los 18 años que lleva en el municipio. "No encuentro un solo momento malo. Solo muestras de cariño y agradecimiento. Este año cumplo mi mayoría de edad como notaria y puedo decir también que mi mayoría de edad como lepera. Me siento muy feliz"

Reconocimiento como persona y como notaria

El nombramiento como Hija Adptiva, que llegó en una jornada tan señalada como el Día de Andalucía, Blanca lo considera un reconocimiento no solo a su persona sino al oficio de notario. "Una profesión bellísima y un trabajo precioso".

Para Blanca su profesión está intimamente relacionada con personas que se implican en la vida diaria de sus vecinos y vecinas. "En mi caso he visto empresas nacer, he ayudado a su crecimiento y también he apoyado a las personas cuando se han visto obligadas a cerrar". Los leperos, tal y como reconoce la notaria sevillana, "son emprendedores natos, lo mismo están ocupados en el campo que abren un bar o cualquier otra empresa. Es increible verlos día a día".

Tras el galardón Blanca siente una responsabilidad muy grande y un deber de responder a un pueblo que solo le ha traido recuerdos hermosos incluso en los momentos más dificiles. "Una señora en una ejecución de hipoteca, algo muy desagradable para cualquier notario, me regaló una muñeca por el trato que le había dado durante todo el procedimiento. Es algo que siempre recordaré".

Tal vez el DNI registre a la capital de Andalucía como su lugar de nacimiento original, pero el pueblo que se elige y el que definitivamente la ha elegido a ella para siempre, será siempre el municipio de Lepe.