Narcotráfico en Huelva: Incautados más de 1.500 kilos de hachís en el Guadiana gracias a un operativo conjunto luso-español

La Unidad de Control Costero y Fronterizo (UCCF) de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal, a través del destacamento de Olhão, se incautó este lunes, 22 de septiembre, de un total de 38 fardos de hachís -con un peso aproximado de 1.520 kilos- en una operación llevada a cabo en las inmediaciones de la desembocadura del río Guadiana, frontera natural con la provincia de Huelva.

La actuación comenzó cuando el Sistema Integrado de Vigilancia, Mando y Control (SIVICC) de Portugal detectó una embarcación sospechosa entrando en el Guadiana. De inmediato, la Sección de Patrullamiento Marítimo del Destacamento de Olhão desplegó una intervención rápida para impedir la introducción del estupefaciente en territorio portugués.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los tripulantes de dicha embarcación emprendieron la huida hacia aguas españolas, arrojando decenas de fardos al mar. En ese momento, los efectivos de la GNR lograron recuperar 38 de dichos paquetes, con un peso superior a la tonelada y media.

El operativo contó con la colaboración de la Guardia Civil, en un ejemplo de la cooperación luso-española frente al tráfico internacional de drogas por vía marítima, una de las principales amenazas en la zona del Algarve y el Golfo de Cádiz.

Fuentes de la GNR han subrayado que la UCCF mantiene la vigilancia constante de la costa portuguesa, con competencias en patrullaje, fiscalización y seguridad marítima, y reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad, la cooperación internacional y la salvaguarda de los ciudadanos.