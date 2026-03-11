Narcotráfico en Huelva: La Guardia Civil detiene a seis personas e incauta 2.620 kilos de hachís, además de dos embarcaciones para el tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en dos operativos realizados los días 25 y 26 de febrero en la costa de Huelva. En total se han intervenido 2.620 kg. de hachís, un barco pesquero y una embarcación recreativa. A los detenidos se le imputa un supuesto delito contra la salud pública.

Estos dispositivos han combinado un despliegue de efectivos por tierra, mar y aire, cuando se tuvo conocimiento del transporte de la droga. El primero de ellos se llevó a cabo a primera hora del día 25 de febrero, procediéndose a la detención de dos personas mientras navegaban al sur de Punta Umbría, en una embarcación recreativa de seis metros eslora, en la que transportaban 300 kg. de hachís.

El segundo se desarrolló en la madrugada del día 26 de febrero, procediéndose al abordaje de una embarcación pesquera, la cual se había abarloado a una embarcación semirrígida. Una vez en el interior, los agentes localizaron una gran cantidad de hachís, siendo detenidos sus cuatro tripulantes. Trasladada al puerto de Isla Cristina, fueron contabilizados 58 fardos que contenían un total de 2.320 kg. de hachís.

Con estos dispositivos la Comandancia de Huelva, continua con la lucha para combatir el narcotráfico en la Costa Onubense. Los detenidos y las diligencias instruidas junto con la droga incautada han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.