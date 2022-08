Los muñecos de Bernardo Romero en Punta Umbría

La Canaleta será el escenario este jueves, a la hora del ángelus, y con una temperatura ideal que apenas alcanzará los veinticuatro grados, acariciada con suaves vientos del suroeste, de una exposición de dibujos de Bernardo Romero, que lleva sus muñequitos al Mosquito Club, el celebérrimo chiringuito de la Canaleta donde él mismo fue empresario del ramo hará cosa de casi medio siglo. Será precisamente un dibujo de los chiringuitos que tan efímeramente alegraron las noches de Punta Umbría allá a finales de los movidos setenta, una de las imágenes que van relatando una historia atemporal e infinita, on the beach. Diez dibujos que tienen la desvergüenza de mezclar o confundir los años, pero no el pálpito de unos tiempos que se prolongan ineludiblemente: “Punta Umbría, siempre”, tal como reza el título de la exposición que estará colgada encima de la barra del chiringuito El Mosquito, el polifacético artista onubense. Dibujos de la Ría, de la playa y uniendo todo el tinglado, de la Punta de la Canaleta, territorio difícil de conquistar, abierto al mar por poniente y por levante, una punta de arenas vivas que ni el espigón ha podido evitar que se muevan con la misma libertad que se disfrutó en aquellos recordados años en que el pintor fue más joven. De ahí los recuerdos y la nostalgia. La muestra permanecerá abierta hasta el día 19 de agosto, según ha asegurado el autor, que protagonizó hace poco tiempo una muestra en La Bohemia que apenas duró un par de horas.

Realmente es la tercera exposición, conferencia mediante, la que protagoniza Bernardo Romero en menos de un mes, artista que ha llegado a asegurar que ya ha guardado la caja de lápices de colores marca Alpino con la que realiza los dibujos, debido a que en los últimos meses ha realizado dos centenares de dibujitos y asegura estar "hasta el gorro de pintar monas", que dicho sea de paso es lo que lleva haciendo a lo largo de "toda su desaprovechada vida". Muñecos y cervezas por cuenta de cada cual -que no está el horno para bollos-. Esto y dibujitos es lo que promete Bernardo Romero para los próximos nueve días, desde este jueves a eso del mediodía, y hasta el día 19 porque el 20 es su santo. Eso dice. Otra cosa, no. Pero cervezas y diversión, con este elemento, están aseguradas.