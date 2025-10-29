Una mujer está en estado muy grave tras ser apuñalada en Isla Cristina en un posible caso de violencia de género

Traslado de la víctima por agentes de Policía Local y Guardia Civil.

Una mujer de 35 años ha resultado gravemente herida tras ser apuñalada presuntamente por su expareja en la mañana de este miércoles en el barrio de La Potala, en Isla Cristina.

Según ha podido saber esta redacción, la víctima ha recibido varias puñaladas en el pecho, el abdomen y la espalda. Los servicios sanitarios la han atendido en el lugar, donde también han intervenido agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

El presunto agresor, que se ha dado a la fuga tras el ataque, está siendo buscado por la Guardia Civil y por la Policía Local, que han activado un dispositivo conjunto para su localización.

El suceso se investiga como un posible caso de violencia de género.

(Habrá ampliación).