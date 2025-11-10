Muere un hombre tras precipitarse desde una altura de 10 metros en una nave del polígono La Barca de Cartaya

Comercio donde se ha producido el suceso, en el polígono La Barca de Cartaya.

Un hombre ha fallecido este lunes al precipitarse desde una altura de unos 10 metros en una nave del polígono industrial La Barca de Cartaya, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El accidente se produjo sobre las 10:45 horas, cuando el propietario de una conocida marmolería del municipio se encontraba reparando el techo de la nave. Según las mismas fuentes, parte del tejado cedió al peso, provocando su caída hacia el interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Cartaya, así como una ambulancia del 061 y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Se está investigando si el accidente podría considerarse un siniestro laboral.