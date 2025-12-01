Muere un hombre al caer desde “gran altura” cuando presuntamente se disponía a robar en un edificio en Matalascañas

Un hombre falleció en la noche de este domingo tras sufrir una caída desde “gran altura” en Matalascañas, núcleo costero perteneciente al término municipal de Almonte, según han informado a Huelva Información fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil.

A última hora de la noche, la Guardia Civil recibió aviso de un posible robo con fuerza en un inmueble del edificio Delfín. Hasta el lugar se desplazaron agentes que hallaron el cadáver del hombre en las inmediaciones. Según la Guardia Civil, los primeros indicios apuntan a que la víctima podría haberse precipitado al vacío mientras intentaba perpetrar un robo con escalo.

El aviso a los servicios de emergencia se registró a las 23:20 horas, momento en que se solicitó la intervención de los servicios sanitarios del 061, dado que la persona afectada se encontraba inconsciente. Tras certificarse el fallecimiento, se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y la práctica de la autopsia.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del suceso, que ha causado gran impacto entre residentes y visitantes de este enclave del municipio de Almonte.

Otras fuentes consultadas por este periódico señalan que, en el momento de producirse la caída, esta persona presuntamente se disponía a robar en el interior del edificio, extremo que deberá ser confirmado en el marco de las diligencias abiertas. La investigación continúa abierta.