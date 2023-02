Se movilizan para evitar que abran una explotación minera de grafito en la Rivera de la Alcalaboza

La Plataforma Cívica 'Alcalaboza Viva' se moviliza para evitar que abran una explotación minera de grafito y de otros metales en la zona de la Rivera de la Alcalaboza, Los Andrinos, Barranco de Las Vegas y de El Freno.

"Reaccionamos ante la petición de un permiso para realizar sondeos en 1.751 hectáreas por parte de la empresa Geoland Services S.L. para construir la explotación. De resultar satisfactorios los sondeos, se abriría una explotación minera de grafito y de otros metales de la sección C, como oro, plata y níquel", aseguran.

Los vecinos se movilizan por diversos motivos. Por un lado, por la "sensible riqueza ecológica de la zona, la más que probable afección de las aguas superficiales y subterráneas, la falta de sensibilidad ante las formas de vida de nuestras gentes, que tienen sus viviendas dispersas por toda la cuadrícula afectada y sus negocios de naturaleza sostenible, la sospecha de que se trata de intereses foráneos que no dejan una seguridad económica de futuro, los posibles riesgos para la salud y el patrimonio histórico…".

Una zona de gran riqueza ecológica

La zona perimetrada está rodeada de espacios naturales protegidos por diversas figuras jurídicas, y aún habiendo sido estudiado en profundidad y presentar recomendaciones de varias instituciones autonómicas, estatales, europeas y aún mundiales, "se ha quedado extrañamente fuera de una legislación que prevenga riesgos de deterioro".

En concreto, la Rivera de la Alcalaboza está inventariada como Espacio fluvial sobresaliente (EFS) por la Junta de Andalucía y solo hay otros diez en la provincia.

Existen decenas de especies incluidas en el Listado de especies Silvestres en régimen de protección Especial (LIESRPE) y algunas de ellas están en el Catálogo de Especies Amenazadas (ley 42/2007 de 13 de diciembre), y en el Anexo I de la Directiva Comunitaria Aves.

Preocupación por el estado del agua en la zona

Desde la Plataforma llevan algún tiempo testimoniando el estado de las riveras próximas a actividades mineras en la faja pirítica, y tienen imágenes "desoladoras". "Los drenajes ácidos de mina (DAM) no han sido prevenidos, ni reparados, y van vertiendo ingentes cantidades de sustancias tóxicas sobre ellos. Está todo muerto. Tiene la fama el Rio Tinto, pero nuestros ríos andevaleños son masas de colores encendidos de óxidos de cobre, hierro y azufre, con cantidades importantes de arsénico, cobalto, cromo , mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio o zinc".

El problema de abrir la explotación minera

Consideran que sería "una negligencia culpable por parte de la administración, puesto que afecta a la disponibilidad de agua potable en toda la provincia, y aún para las aguas internacionales del Guadiana, de las que entiende el Convenio de Albufeira". Esto se debe, dicen, a que el río Chanza y sus afluentes suponen el aporte fundamental de agua potable para consumo humano, agrícola, turístico e industrial de nuestra provincia. "Todos los embalses de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras suman 229 Hectómetros de agua, pero la mayoría están muy afectados por el gravísimo problema del Drenaje Ácido de Mina (DAM). No se han construido más embalses en esta cuenca porque las aguas de Odiel y Tinto bajan mortalmente enfermas, inaprovechables", explican.

Aclaran que los dos embalses fundamentales de Huelva son el Chanza y el Andévalo, ambos en la cuenca del Chanza. Pero los aportes que reciben de los afluentes principales en su curso bajo están severamente afectados por aguas azufrosas y metálicas, por la actividad minera del último siglo y medio. Solo el curso alto y medio del Chanza, más sus afluentes más al norte, siguen aportando agua libre de minería a estos dos reservorios fundamentales de agua en Huelva. Alcalaboza es el afluente principal entre ellos.

"La falsa idea de que una mina fija población y crea riqueza"

Dicen desde el movimiento ciudadano que, aunque la gente pueda creerlo, no es así. "Es algo pasajero. El INE nos muestra un declive poblacional de todos los núcleos de población que tienen o han tenido explotaciones. Cada vez es necesario menos personal para hacer el trabajo. Y esos pueblos no dan muestras de ningún florecimiento económico posterior al cierre de las minas, que son recursos no renovables. Apenas satisfacen una vida laboral completa. El valor añadido no se queda aquí".

Así, se niegan "al más mínimo riesgo de contaminación de uno de los pocos cursos de agua limpios de la provincia, con todo lo que conlleva". Los cursos contaminados vierten a los dos embalses que dan de beber al 65% de la población provincial y ofrecen recursos hídricos para el riego y el turismo. Si hay un percance, en esta era de sequía ligada al Cambio Climático, "todo estará perdido", aseguran. "Ni los sondeos ni la mina deben materializarse".

La Plataforma ha hecho llegar su propuesta de “celadores” de las formas de vida respetuosas con el medio a las distintas instituciones, aunque las respuestas han sido "ambigüedades y silencio en Cortegana. Pero en Almonaster la Real y Aroche, manifiesta hipocresía. Hasta ahora han hecho mutis por el foro. Volveremos a llamar a sus puertas: intentaremos convencerles de que tienen que estar al frente de la defensa de este territorio", cuentan.

No ha ocurrido lo mismo en Rosal de la Frontera. Afirman que "esa tibieza, que podríamos calificar de taimada, contrasta con la sintonía y el respaldo franco que hemos encontrado en el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera, con quien colaboramos desde el principio, y que nos ofrece participar en la feria anual de la Caza y el Desarrollo Rural. Valoramos enormemente este respaldo".