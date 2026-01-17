Montero aclara en que los gastos para reparar los daños del paseo de Matalascañas los asumirá el Gobierno de España

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado con relación a los daños ocasionados en la playa de Matalascañas por la borrasca Francis que "la inversión que se tenga que hacer en el paseo para poder reparar todos los daños que se han ocasionado las va a hacer el Gobierno de España".

Sobre las expropiaciones que se anunciaron hace unas semanas, Montero ha asegurado que "son falsas". "La reparación, la obra se va a hacer respetando la situación y la ubicación actual de esas personas", ha enfatizado la vicepresidenta. Ha querido aprovechar el momento para enviar un mensaje de "absoluta calma" haciendo hincapié en que la alarma de que "los vecinos tienen que salir de fuera de ese entorno y que van a perder su vivienda, son mentiras".

Montero ha manifestado que los daños ocasionados en el litoral onubense son "muchos y cuantiosos" a la vez que ha insistido en que es una situación que "ocupa y preocupa al Gobierno". La vicepresidenta primera ha precisado que "el daño ha sido mucho y muy evidente, impide directamente el tránsito por esa zona y, por tanto, estamos manos a la obra en coordinación con otras administraciones".

"Exigimos lealtad al Ayuntamiento de Almonte. El Gobierno de España está volcado con esta infraestructura. Desgraciadamente, ninguno estamos libres de que el cambio climático tenga afectación en nuestro territorio y aquí está la evidencia", ha apuntado.

Ha explicado que en la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica, "que le aporta a Andalucía 5.700 millones sumado a los del fondo de compensación", hay un fondo de cambio climático que "nos permitiría atender estas adversidades que nos estamos encontrando en las zonas más próximas al litoral". "Es de justicia que esto se repare, la pena es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dice que no" a esa financiación, ha concluido.