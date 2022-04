“La menopausia es una fase más a lo largo de la vida de la mujer”

¿Qué es la menopausia?

-Es un proceso natural y fisiológico que consiste en el cese definitivo de la menstruación. Se produce por una disminución en el número de ovocitos y en una menor respuesta de los mismos , en consecuencia se produce un déficit de las hormonas ováricas: estrógenos y progesterona.

¿En qué momento de la vida aparece ?

-La edad media de la menopausia en España es a los 50-51 años. Sin embargo se considera normal el rango de 45-55 años como edad de la menopausia. Depende de múltiples factores: genéticos, estilo de vida (alcohol, tabaco, dieta, estrés...). Dado que la esperanza de vida está aumentando progresivamente , cada vez es mayor el número de mujeres menopáusicas. Es una situación fisiológica que abarca el 40% de la vida de la mujer.

¿Cuáles son los principales síntomas?

-El cuadro clínico es múltiple, con diferente intensidad y variedad en cada mujer. Existe sintomatología aguda a corto plazo como alteraciones vasomotoras o sofocos que duran entre 1 y 5 minutos, más frecuentes por la noche y son variables en duración e intensidad. Se trata del síntoma predominante.

A medio plazo, la denominada sintomatología subaguda, aparece a los pocos meses y en ella se puede apreciar atrofia cutáneo- mucosa, la deprivación hormonal provoca una disminución en el contenido de colágeno, produciéndose adelgazamiento de la piel, mas llamativo en el aparato génito-urinario, además de que los ovarios, trompas y útero se atrofian, los genitales externos pierden elasticidad, la vejiga y uretra se atrofian , apareciendo uretritis, disuria, urgencia miccional y las mamas pierden turgencia e involucionan. La sintomatología crónica a largo plazo está marcada por la osteoporosis.

Además, pueden aparecer patologías cardiovasculares puesto que la mujer , durante su edad reproductiva, tiene una mayor protección frente a estas enfermedades en relación con los varones. Este riesgo se equipara al varón a los 65 años , tras desaparecer la protección estrogénica. Otros factores añadidos son : hipercolesterolemia, tabaco, HTA, obesidad, diabetes, estrés, inactividad física…etc. Por último, pueden aparecer otros síntomas como fatiga, ansiedad, nerviosismo, cefaleas, insomnio, irritabilidad y depresión.

¿Cómo debe ser el tratamiento para la menopausia?

-Los puntos importantes a tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento son: los factores de riesgo o patología existente, qué queremos tratar o prevenir, la existencia de contraindicaciones y la colaboración y deseos de la paciente. El tratamiento que llevamos a cabo en Quirónsalud es individualizado, con una información completa a la mujer y decisión conjunta con ella. Aun así, existen una serie de medidas generales como llevar una dieta sana y equilibrada, rica en calcio, realizar ejercicio físico y abstenerse de hábitos tóxicos (tabaco, alcohol...).

Por otro lado, se puede llevar a cabo un tratamiento hormonal sustitutivo: múltiples preparados con estrógenos y progesterona. Contamos también con Tibolona con actividad estrógenica, gestagénica y andrógenica que reducen la sintomatología a corto plazo (sofocos, mejora el estado de ánimo y la atrofia vulvo-vaginal) y que, además, a largo plazo mejora la osteoporosis.Hay otro tipo de terapias con base natural indicada en casos con clínica mas leves y que se basan en isoflavonas de soja, trébol rojo, lúpulo, cimicífuga racemosa, polen…etc. Por lo general, suelen contener melatonina para inducción del sueño.

Para el tratamiento de la atrofia genito-urinaria, aparte de la THS, disponemos de preparados con estrogénos locales y la prasterona que mejoran esta sintomatología con escasa repercusión sistémica. Existe también como tratamiento de la atrofia vaginal la aplicación de láser con resultados positivos, y para casos de atrofia mas leves existen múltiples preparados con ácido hialúronico.

No hay que temer a la menopausia, ¿verdad?

-Cuando una mujer llega a la menopausia puede ocurrir que tenga síntomas o que no note nada. La clínica no siempre es igual. La menopausia no hay que temerla, es una fase mas a lo largo de la vida de la mujer. Debemos conocerla para poder prepararnos y evitar las consecuencias negativas de la misma. En Hospital Quirónsalud Huelva contamos con múltiples tratamientos que de forma individualizada nos pueden ayudar.