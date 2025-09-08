María en Ruta, la vecina de Niebla que encontró la libertad en una cámper: "Nunca es tarde para reinventarse"

Una cámper y una carretera es todo lo que María en Ruta ha necesitado para reinventar su vida en plena madurez y lanzarse a recorrer las carreteras. "Llego un momento en mi vida en el que sentía que necesitaba hacer algo diferente, romper rutinas y demostrarme a mí misma que nunca es tarde", asegura esta vecina de Niebla que se enfrentó a sí misma y se echó a las cuatro ruedas para encontrarse a sí misma.

"Al principio tenía miedo, dudas… pero la experiencia se convirtió en un viaje de descubrimiento y de libertad", asegura María que emprendió esta aventura sin rumbo donde ha aprendido que "nunca es tarde para reinventarse". Los silencios de la carretera y la rutina nómada la obligaron a escucharse como nunca antes y la sola compañía de sus pensamientos le han llevado a "discutir muchísimo conmigo misma, he hablado muy profundamente conmigo, aunque suene a locura", admite esta iliplense que asegura que le ha venido "muy bien para encontrarme".

María durante una de sus escapadas. / Redes sociales

Tiene todo lo que necesita dentro de su furgoneta: cama, sofá, cocina, baño ducha... Un "tetris", como ella misma lo denomina que casi vuelve loco al camperista que le adaptó el interior del vehículo. Con la casa a cuestas como quien dice comenzó haciendo viajes esporádicos cada vez que podía. "Me iba, 15 días, 20 días o 3, dependiendo de las vacaciones que tenía" porque aunque María quería estar más tiempo en carretera, el trabajo y los problemas familiares la mantenían más tiempo en casa pero desde hace un año ha encontrado mayor libertad para lanzarse a la aventura.

Cuando contaba que había pasado un par de semanas sola en carretera todos la tomaban por loca y recalcaban su edad, "ni que tuviese 80 años", sentencia María que llega a los 50 años con nuevas metas y viajes en el horizonte. "Ahora cuando conocen lo que es, dicen que les gustaría, pero no dejan de ponerse excusas", unas que a ella les suenan familiares, ya que son las mismas que se ponía antes de iniciar los viajes. "Al final eres tú misma la que te privas de hacer cosas por miedo", asegura esta vecina de Niebla que ha roto esas barreras para encontrar en una cámper y la carretera una nueva forma de vida que le atrapa. El libro es, en cierto modo, una invitación abierta a dejar atrás los miedos y lanzarse a la vida, ya sea a través de un viaje real o de un cambio interior.

Ahora quiere emprender un viaje "sin fecha de vuelta" y dejarse llevar por donde le lleven sus cuatro ruedas. Andalucía, Portugal e incluso parte de Francia han sido algunos de los lugares a los que ha llegado al volante de su cámper viviendo aventuras que le han servido de inspiración para escribir un libro, Rumbo a mi libertad. Mi historia en mini cámper, donde plasma este "giro radical" en su vida que la ha llevado a enfrentarse con sus miedos y romper la rutina.

El libro que recoge la experiencia de María viajando sola en cámper. / M.G

"Poco a poco me di cuenta de que las anécdotas, reflexiones y aprendizajes podían inspirar a otras personas sobre todo mujeres con una cierta edad que no se atreven a buscar su propia libertad física y espiritual" y esas ideas son las que ha plasmado en su obra, en la que se combina "aventura, humor y también momentos de superación".

Ahora la mente de María solo pued pensar en ese viaje sin fecha límite y que su historia " ojalá sirva para que otras mujeres se encuentren a sí misma, que encuentren su propio viaje ya sea en carretera o en la vida".