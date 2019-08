El Ayuntamiento de Lucena estima 6,5 millones de pérdidas por el cierre de pozos

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto, gobernado por el independiente Manuel Mora, ha dirigido sendas cartas a la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, para pedirles su mediación ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por la situación en el municipio ante el sellado de pozos ilegales. En concreto, desde el Consistorio han remarcado que "las pérdidas globales estimadas rondan los 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos".

Así, según ha informado el ente local en una nota de prensa, con la misiva buscan también hacerles partícipes de la situación, incidiendo desde el Consistorio en que "el beneficio medioambiental de la sentencia no puede producir el daño social, económico y humano que está causando en el pueblo", así como solicitan "la transferencia en precario de los recursos hídricos a las explotaciones afectadas". También se han remitido copias a la Delegación de Agricultura en Huelva y a la Subdelegación del Gobierno.

En la misiva que se ha remitido a Crespo se alude a que desde la Consejería "se han remitido todos los documentos necesarios para el trasvase" y que la transferencia es "posible según la opinión de los expertos consultados".

Asimismo, han indicado que la situación que se vive en el municipio tras el cierre de 66 pozos es de "absoluta desolación, con explotaciones que llevan ya una semana sin agua y no hay familia que no esté afectada en alguno de sus miembros". Además, han remarcado que "las pérdidas globales estimadas rondan los 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos".

En esta misma línea, Manuel Mora ha indicado que han solicitado también una reunión con la CHG porque la situación es "crítica" puesto que las altas temperaturas propias de esta época del año y el hecho de no contar con agua puede hacer que "los cultivos acaben en la ruina".

Convencido de que hay que dar soluciones para que las explotaciones "no se sequen", el primer edil ha recordado que "el Consistorio está sancionado por "la CHG con 200.000 euros por no acometer el cierre de pozos" cuando "no tenemos capacidad técnica para ello ni para identificarlos", ha argumentado. "Cómo vamos a poder detectar unos pozos que son ilegales", se ha preguntado, incidiendo en que la situación es límite y precisa de acciones para revertirla.

En otro orden de cosas, la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO), de cara a "unir a todo el sector y no crear desunión ni discrepancias entre todas las organizaciones", empezará este martes una ronda de contactos, que comenzará con UPA, para "acercar posturas y así empezar a trabajar todos de la mano", según ha informado AACO en un comunicado.

Acto seguido, el miércoles, la AACO ha convocado una asamblea general en el centro cívico de Lucena del Puerto a la que ha invitado a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado para "allí buscar el consenso y los puntos de unión para fortalecer la defensa del sector". "La AACO empezará con la difícil, pero necesaria y anhelada tarea, de unir a todo el sector agrícola onubense", ha concluido.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han reiterado que estarán pendientes de la convocatoria de este miércoles, incidiendo el alcalde en la importancia de la unión de todo el sector.