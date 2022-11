Ocho localidades de Huelva tienen restricciones de agua

Ocho localidades de la provincia de Huelva tienen actualmente restricciones de agua. Así lo manifestó el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, que comentó que hay municipios como Santa Olalla del Cala que desde mayo de 2021 tiene restricciones de agua, todos los días. Lo de Santa Olalla "es perentorio, le hemos pedido por activa y por pasiva a la Junta de Andalucía que actúe de alguna manera con nuevos sondeos".

El director ejecutivo de Giahsa indicó que no se trata sólo del consumo humano, "están los ganaderos..., la actividad económica se resiente".

Junto a Santa Olalla tienen restricciones de agua Cala, Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, Jabuguillo y Las Cefiñas.

Domínguez explicó que los cortes de agua están programados desde la una a la seis de la mañana, "y esto depende de que llueva" ya que "los acuíferos no se reponen. Está la situación mal. En Huelva llevamos un año, hay restricciones porque no hay garantía de lluvia, los acuíferos no se reponen y los pozos tienen lo que tienen", por eso se mantienen los cortes de agua de una a seis de la mañana, "donde hay agua suficiente no hay restricciones".