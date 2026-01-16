Dos buitres leonados, rehabilitados y reinsertados en la naturaleza cerca de Aroche

La Junta de Andalucía ha devuelto al medio natural dos ejemplares de buitre leonado (Gyps fulvus) rehabilitados en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Marismas del Odiel, en Huelva. El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez ha llevado a cabo la suelta de las aves en la Torre El Centinela, incluida en los montes agrupados de El Mustio, término municipal de Aroche, y perteneciente al entorno del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador.

En esta demarcación se encuentra una de las colonias de esta especie más importantes en Andalucía, razón por la que los técnicos han elegido este lugar. El Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador fue declarado en 1989 Paraje Natural y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y en 2016, Zona Especial de Conservación (ZEC). Se extiende por una superficie de 12.234,37 hectáreas.

Los buitres, ambos juveniles, ingresaron en el CREA en noviembre con cuadros de debilidad y desnutrición, por lo que durante el proceso de recuperación han necesitado principalmente alimento. Uno procedió de El Almendro y el otro fue hallado en Valverde del Camino. El ingreso de buitres juveniles en la Red Andaluza de CREAs es frecuente durante los meses de septiembre a diciembre.

Momento de la suelta de los dos buitres leonados en el término municipal de Aroche. / M.G

El leonado es el buitre más abundante en el norte de la provincia de Huelva, especialmente en el Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por delante del negro (Aegypius monachus), que, sin embargo, cuenta en esta zona con una de las colonias reproductoras más importantes de Andalucía. En general, los buitres siempre han constituido uno de sus símbolos del entorno.

La Junta de Andalucía también ha soltado este jueves un ejemplar de búho real (Bubo bubo) rehabilitado en el CREA de Marismas del Odiel. En esta ocasión, los técnicos han dado prioridad al criterio de localización y ha sido liberado en el lugar en el que se encontró, en la Pantana del Pimpollar, en el término municipal de Valverde del Camino. Esta rapaz ingresó en octubre por un traumatismo en la garra derecha que ha requerido de curas periódicas y de un tratamiento para su cicratización.

Suelta de los buitres leonados. / M.G

Población estable pero vulnerable

El último registro del Censo Andaluz de Buitres Leonados que lleva a cabo la Junta de Andalucía incluye más de 1.300 ejemplares de esta especie en la provincia de Huelva. Se tiene constancia de la presencia de 146 parejas reproductoras de buitre negro, una especie vulnerable en Andalucía y en España. La población se mantiene en estos niveles desde el censo anterior a pesar de que no se advierten colonias de cría. Por este motivo, la inmensa mayoría de los individuos identificados es joven y subadulta.

El buitre leonado destaca por ser un ave carroñera fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, ya que actúa como un verdadero ‘basurero natural’. Su dieta evita la expansión de enfermedades gracias al consumo de cadáveres de grandes ungulados, tanto silvestres (ciervos, gamos, muflones, cabras montesas...) como domésticos (ovejas y cabras).