Varios jóvenes quemados por un 'toro de fuego' en Escacena del Campo

Varios jóvenes han resultado afectados con quemaduras tras verse arrollados por un 'toro de fuego' por la imprudencia del portador del mismo en la localidad onubense de Escacena del Campo.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento manifestaba públicamente su condena a los hechos ocurridos en la madrugada del domingo al lunes, durante la quema del 'Toro de Fuego' en el marco de las fiestas patronales.

"Lamentablemente, durante el desarrollo de esta actividad, el portador del dispositivo pirotécnico actuó de manera imprudente al acercarse a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco, provocando quemaduras de primer y segundo grado en una de las jóvenes presentes. A raíz de este suceso, hemos recibido también testimonios de vecinos que señalan conductas temerarias previas por parte de este trabajador, como la de intentar introducir artefactos en el interior de vehículos estacionados", explican desde el Consistorio.

"Desde el Ayuntamiento queremos dejar claro que condenamos enérgicamente este tipo de actitudes irresponsables, que nada tienen que ver con la esencia festiva y tradicional de nuestra celebración. El “Toro de Fuego” debe ser un espectáculo popular para el disfrute y la diversión, nunca un riesgo para la integridad de quienes no participan activamente o se encuentran como meros espectadores", añaden.

El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites correspondientes con la empresa de pirotecnia y emprenderá las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades. "Asimismo, mostramos nuestro total apoyo a la joven afectada y a su familia, y acompañaremos las medidas legales que ellos mismos decidan emprender, ofreciendo el respaldo institucional y jurídico que esté en nuestra mano", aseguraron.

"Animamos a todas las personas que hayan sufrido o presenciado situaciones similares a que presenten denuncia, con el fin de garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Escacena del Campo siempre ha defendido unas fiestas seguras, participativas y respetuosas con nuestras tradiciones. No podemos permitir que conductas aisladas pongan en riesgo ni la seguridad de nuestros vecinos ni el buen nombre de nuestras celebraciones", concluían en sus redes sociales el Ayuntamiento de Escacena.