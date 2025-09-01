Un joven denuncia una brutal agresión a manos de personal de seguridad en una discoteca en el Terrón

La Guardia Civil de Lepe investiga la denuncia presentada por un joven de 22 años que asegura haber sido agredido por miembros del personal de seguridad de una conocida discoteca del Terrón, núcleo costero perteneciente al municipio de Lepe, durante la madrugada del pasado 30 de agosto.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico y que fue interpuesta en el puesto principal de la guardia Civil de Lepe, los hechos ocurrieron en torno a las tres de la madrugada, cuando el joven salió al exterior del local para buscar a sus hermanos. En ese momento, uno de los trabajadores de seguridad le dirigió unas palabras y, al girarse, recibió un fuerte puñetazo en la cara que lo derribó al suelo. Posteriormente, asegura que siguió recibiendo golpes, aunque no pudo precisar si participaron más miembros del equipo de seguridad.

Previamente, según también consta en la denuncia, uno de los porteros comenzó a negarle la entrada en dicha discoteca reprochándole que se encontraba "en estado de embriaguez", cosa que según afirma en la denuncia "no es cierta, ya que iba en perfectas condiciones", añadiendo que, finalmente, lo dejaron acceder.

Tras lograr marcharse del lugar, acudió al centro de salud de Lepe con abundante sangrado, donde los facultativos constataron lesiones graves. Posteriormente fue trasladado al hospital Virgen de la Bella, donde se le diagnosticó fractura de huesos propios de la nariz, rotura de las piezas dentales 11 y 21, además de edema maxilar bilateral y dolor costal. Tanto los partes médicos como los informes de lesiones, a los que también ha tenido acceso esta redacción, confirman la gravedad de los daños sufridos y los constatan como consecuencia de una agresión física.

El joven declaró también que la Policía Local identificó al trabajador presuntamente implicado y solicitó que se conserven las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca, que podrían aportar pruebas decisivas para la investigación.

En declaraciones a este periódico, la familia del afectado, que veranea desde hace ya muchos años en Isla Cristina, denuncia que este episodio "no es un hecho aislado". Aseguran que tienen constancia de "cuatro o cinco agresiones más en lo que llevamos de verano" en locales de la zona, algunas de ellas "contra menores de edad", y señalan que muchas de las víctimas "no se atreven a dar el paso de denunciar por miedo a represalias". Entre los casos que han recabado, mencionan a unas jóvenes a las que presuntamente "el personal de seguridad quiso arrebatarle un móvil cuando éstas grababan una presunta agresión, viéndose obligadas a abandonar apresuradamente el lugar para evitarlo".

El joven agredido sufrió la pérdoda de dos piezas dentales / M.G.

"Resulta inconcebible que profesionales de la seguridad, cuya función debería ser proteger a los clientes, actúen de manera tan violenta y con total impunidad", lamenta el padre del denunciante, que insiste en la necesidad de poner fin a estas prácticas.

El padre del denunciante hace finalmente un llamamiento a otros afectados por esta situación, para que "denuncien los distintos casos que se han producido y se pueda acabar con la impunidad con la que parece que actúan estas personas".

La denuncia ha abierto diligencias en la Guardia Civil de Lepe, que será la encargada de esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.