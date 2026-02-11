Investigan la muerte de un hombre tras abalanzarse sobre un Guardia Civil e intentar apuñalarlo

Un hombre ha fallecido en Almonte después de que agentes de la Guardia Civil "tuvieran que repeler" el ataque del mismo con arma blanca hacia uno de ellos. El fallecido supuestamente se abalanzó para tratar de apuñalar a uno de los agentes tras realizar estos varios disparos de advertencia al aire para intentar detener a esta persona.

Según han indicado desde la propia Guardia Civil, dos patrullas de seguridad ciudadana acudieron esta madrugada a un aviso en una finca del municipio almonteño, donde los testigos informaban de un hombre en "actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca" dentro de unos módulos de descanso.

Al ver a los agentes llegar, el hombre, supuestamente, salió del módulo y se dirigió a los guardias civiles portando el arma y profiriendo amenazas de muerte. En este contexto, los agentes realizaron varios disparos de advertencia al aire para intentar detener a esta persona y haciendo caso omiso se abalanzó sobre uno de los guardias civiles.

En esta situación, el agresor y el agente "cayeron al suelo", momento en el que "para repeler el apuñalamiento tuvo que hacer uso de su arma oficial con el que el agresor resultó herido". A su llegada los servicios médicos certificaron su muerte.

De otro lado, el agente acabó lesionado a consecuencia de la caída y tuvo que ser trasladado al hospital. La Guardia Civil investiga las causas del suceso.