Pillados in fraganti cuando intentaban robar en un conocido restaurante de El Portil

El conocido restaurante Surf Bar El Portil ha sido víctima de un nuevo intento de robo. Gracias a las cámaras de seguridad recientemente instaladas, los responsables del establecimiento pudieron evitar que los delincuentes se llevaran el botín.

Se trata del segundo incidente de este tipo en menos de tres meses. El primer robo, según explican, se registró hace aproximadamente un mes, cuando el local aún no contaba con sistemas de vigilancia que pudieran documentar los hechos.

En esta ocasión, los responsables del restaurante compartieron a través de sus redes sociales las imágenes captadas por las cámaras, que muestran cómo dos personas intentan acceder al local. “Hace alrededor de un mes entraron a robar en nuestro restaurante mexicano. Y hoy de nuevo lo han intentado, aunque esta vez no entraron porque sonó la alarma, pero quedó grabado el intento, ya que por seguridad tocó instalar cámaras”, explicaban.

Los propietarios lamentan que, a pesar de contar con alarmas y luces de seguridad, los intentos de robo persisten: “Da igual si hay alarma o luces de seguridad. Es la segunda vez en menos de tres meses que estamos sufriendo robos o intentos de estos".